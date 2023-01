नए साल के जश्न के बीच दिल्ली में खौफनाक वारदात, पहियों में उलझकर चार किमी तक घिसटती चली गई लड़की, बदन पर कपड़ा तक नहीं, मौत

Highlights पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की नग्न लाश मिली। आरोप लगाया कि वाहन पर सवार पांच लोग नशे में थे।

नई दिल्लीःनए साल के जश्न में दिल्ली में खौफनाक वारदात देखने को मिला है। कार की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई और फिर पहियों में उलझकर सड़क पर 4 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि घटना के बाद लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि घसीटने के बाद उसके कपड़े और शरीर का पिछला हिस्सा भी फट गया था। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने भी मामले का संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की नग्न लाश मिली। बताया जा रहा है कि कुछ लड़के नशे की हालत में उसकी स्कूटी को कार से टक्कर मार कर कई किलोमीटर तक घसीटते चले गए। यह मामला बहुत खतरनाक है, मैं पेशी समन जारी कर रहा हूं। पूरा सच सामने आना चाहिए।

Police apprehended the accused on the basis of the registered car number. During probe, the accused said that their car met with an accident with the victim's scooty but they were unaware that she was dragged along with their car for several kms: Harendra K Singh DCP Outer Delhi https://t.co/yGrjnk3sKOpic.twitter.com/1BkLFVmwy6