Delhi: रोहिणी में बिहार के 4 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर, गैंग का लीडर रंजन पाठक भी ढेर; घटनास्थल का वीडियो सामने आया

Delhi: राजधानी दिल्ली में रात के समय धुआंधार फायरिंग हुई जिसमें कुख्यात बदमाशों को मार गिराया गया। खबर है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर रोहिणी में लगभग 2:20 बजे एक मुठभेड़ के दौरान बिहार के कुख्यात रंजन पाठक गिरोह के चार सदस्यों को मार गिराया है। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि गिरोह के सदस्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में जाल बिछाया।

#WATCH | Delhi | Delhi Police Crime Branch, in coordination with Bihar Police, shot dead four members of Bihar's notorious Ranjan Pathak gang during an encounter in Rohini at around 2:20 AM. Acting on specific intelligence inputs that the gang members were planning to carry out a… pic.twitter.com/Ct9xAITZVz — ANI (@ANI) October 23, 2025

गौरतलब है कि जब पुलिस दल ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप एक संक्षिप्त लेकिन भीषण गोलीबारी हुई। चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें रोहिणी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मारे गए लोगों की पहचान रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ ​​बिमलेश साहनी (25), मनीष पाठक (33), अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है।

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव यादव ने बताया कि चारों बिहार में कई मामलों में वांछित थे, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और फोरेंसिक तथा अपराध स्थल जाँच टीमों को बुलाया गया।

जानकारी के अनुसार, रंजन पाठक और उसके साथी सिग्मा गिरोह का हिस्सा थे, जिसने बिहार में ब्रह्मश्री सेना के जिला प्रमुख गणेश शर्मा, मदन शर्मा और आदित्य सिंह की हत्याओं सहित कई हत्याओं को अंजाम दिया था।

इस गिरोह ने पहले भी पत्रकारों को पर्चे और फोन कॉल के ज़रिए कई हमलों की ज़िम्मेदारी ली थी, और अपनी हिंसक कार्रवाइयों को "नौकरशाही की गलत नीतियों, पुलिस के कदाचार और गरीबों व कमज़ोरों के प्रति अन्याय" के विरोध के रूप में बताया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरोह के सदस्य बिहार भर में कई जघन्य अपराधों में वांछित थे, जिनमें कई हत्याएँ और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार बरामद किए हैं और आगे की जाँच जारी है।

