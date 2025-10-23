Delhi: रोहिणी में बिहार के 4 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर, गैंग का लीडर रंजन पाठक भी ढेर; घटनास्थल का वीडियो सामने आया

By अंजली चौहान | Updated: October 23, 2025 08:29 IST2025-10-23T08:22:35+5:302025-10-23T08:29:33+5:30

Delhi: ये चारों बिहार में कई हत्याओं और सशस्त्र डकैतियों सहित कई मामलों में वांछित थे। आगे की जाँच जारी है।

Delhi Four gangsters from Bihar were killed in an encounter in Rohini including gang leader Ranjan Pathak video of the scene has surfaced | Delhi: रोहिणी में बिहार के 4 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर, गैंग का लीडर रंजन पाठक भी ढेर; घटनास्थल का वीडियो सामने आया

Delhi: रोहिणी में बिहार के 4 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर, गैंग का लीडर रंजन पाठक भी ढेर; घटनास्थल का वीडियो सामने आया

Delhi: राजधानी दिल्ली में रात के समय धुआंधार फायरिंग हुई जिसमें कुख्यात बदमाशों को मार गिराया गया। खबर है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर रोहिणी में लगभग 2:20 बजे एक मुठभेड़ के दौरान बिहार के कुख्यात रंजन पाठक गिरोह के चार सदस्यों को मार गिराया है। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि गिरोह के सदस्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में जाल बिछाया।

गौरतलब है कि जब पुलिस दल ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप एक संक्षिप्त लेकिन भीषण गोलीबारी हुई। चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें रोहिणी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मारे गए लोगों की पहचान रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ ​​बिमलेश साहनी (25), मनीष पाठक (33), अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है।

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव यादव ने बताया कि चारों बिहार में कई मामलों में वांछित थे, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और फोरेंसिक तथा अपराध स्थल जाँच टीमों को बुलाया गया।

जानकारी के अनुसार, रंजन पाठक और उसके साथी सिग्मा गिरोह का हिस्सा थे, जिसने बिहार में ब्रह्मश्री सेना के जिला प्रमुख गणेश शर्मा, मदन शर्मा और आदित्य सिंह की हत्याओं सहित कई हत्याओं को अंजाम दिया था।

इस गिरोह ने पहले भी पत्रकारों को पर्चे और फोन कॉल के ज़रिए कई हमलों की ज़िम्मेदारी ली थी, और अपनी हिंसक कार्रवाइयों को "नौकरशाही की गलत नीतियों, पुलिस के कदाचार और गरीबों व कमज़ोरों के प्रति अन्याय" के विरोध के रूप में बताया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरोह के सदस्य बिहार भर में कई जघन्य अपराधों में वांछित थे, जिनमें कई हत्याएँ और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार बरामद किए हैं और आगे की जाँच जारी है।

Web Title: Delhi Four gangsters from Bihar were killed in an encounter in Rohini including gang leader Ranjan Pathak video of the scene has surfaced

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :encounterdelhi policeBiharCrimeएनकाउंटरदिल्ली पुलिसबिहारक्राइम