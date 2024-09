दिल्ली में परिवार का दर्दनाक अंत, चार बेटियों के साथ पिता ने की खुदखुशी; घर में मिली सड़ी-गली लाशें

Delhi: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के रंगपुरी गांव में झकझोर देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों का दुखद अंत हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने अपार्टमेंट के अंदर मृत पाए गए। पुलिस को संदेह है कि मृतक एक व्यक्ति और उसकी चार बेटियों ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाने के बाद आत्महत्या कर ली।

#WATCH | Delhi: Visuals from the spot where a family of 5, a man and his four daughters, committed suicide by consuming a poisonous substance in Vasant Kunj's Rangpuri Village. https://t.co/EgU0neHEw8 pic.twitter.com/XGGvHNOLYK

स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह पुलिस को घर के बदबू आने की सूचना दी थी जिसके बाद सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, घर में लाशें बिछी मिली। पुलिस ने कहा कि पड़ोसियों को घर से दुर्गंध आ रही थी और उन्होंने पुलिस को फोन किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने दरवाजा तोड़ा। पिता का शव लिविंग रूम में मिला। जब हम अंदर गए तो हमें उनकी चार बेटियों के शव मिले।"

#WATCH | Vasant Kunj Mass suicide | Delhi: "... The caretaker called and asked about them... He informed me about a foul smell and flies in and around the house. We had not seen them for 2-3 days. We saw the father 3-4 days ago. The children never used to get out of the house. We… pic.twitter.com/HXitpdjbeq