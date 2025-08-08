Delhi: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा; 2 गिरफ्तार

August 8, 2025

Delhi Crime: बताया जा रहा है कि बहस के दौरान आसिफ कुरैशी पर धारदार हथियारों से हमला किया गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

Delhi Crime: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेर भाई की दिल्ली में हत्या कर दी गई। निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर एक्ट्रेस के भाई का कत्ल किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे निज़ामुद्दीन के जंगपुरा भोगल लेन में हुई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, आसिफ और दो लोगों के बीच उसके घर के मुख्य द्वार के सामने दोपहिया वाहन पार्क करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले के बाद, आसिफ को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आसिफ की पत्नी और रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मामूली बात पर उस पर बेरहमी से हमला किया।

आसिफ की पत्नी साइनाज कुरैशी ने भी पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहले भी इसी पार्किंग विवाद को लेकर उससे झगड़ा किया था। उन्होंने बताया कि गुरुवार को जब आसिफ काम से लौटा, तो उसने पड़ोसी का दोपहिया वाहन घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा देखा, जिसके बाद उसने उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा।

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि मौके से गाड़ी हटाने के बजाय, पड़ोसियों ने आसिफ को गालियाँ देनी शुरू कर दीं और फिर उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाशी के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जाँच जारी है।

