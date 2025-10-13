शराब के नशे झगड़ा, बड़े भाई प्रेमचंद ने ताव में आकर छोटे भाई जयप्रकाश के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 13, 2025 21:12 IST2025-10-13T21:12:01+5:302025-10-13T21:12:34+5:30
दौसाः बहस के बीच प्रेमचंद ने ताव में आकर जयप्रकाश के सिर पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी उठाकर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
दौसाः राजस्थान के दौसा जिले में रविवार देर रात दो भाइयों के बीच शराब के नशे में हुए झगड़े ने जानलेवा रूप ले लिया जब एक युवक ने अपने छोटे भाई पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। बैजूपाड़ा थाना प्रभारी जगदीश शर्मा के अनुसार जयप्रकाश (35) और उसका बड़ा भाई प्रेमचंद (40) घर पर शराब पी रहे थे तभी किसी बात को लेकर उनमें बहस शुरू हो गई। शर्मा ने बताया कि दोनों में बहस के बीच प्रेमचंद ने ताव में आकर जयप्रकाश के सिर पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी उठाकर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्य जयप्रकाश को सिकराय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, साक्ष्य एकत्र किए और घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
शर्मा ने बताया कि आरोपी प्रेमचंद की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई हैं और आस-पास के गांवों और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय घर में और कौन-कौन मौजूद था और विवाद का असली कारण क्या था।