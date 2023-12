धीरज साहू के ओडिशा स्थित ठिकानों पर छापेमारी में मिली नकदी की गिनती अब भी जारी, 40 मशीनें लाई गईं

Highlights छापे की कार्रवाई छह दिसंबर को शुरू हुई थी एजेंसी के किसी एक अभियान में बरामद हुआ सबसे अधिक कालाधन है बेहिसाब नकदी की गिनती अब भी जारी है

नई दिल्ली: झारखंड से कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज प्रसाद साहू के ओडिशा स्थित ठिकानों पर छापेमारी में मिली बेहिसाब नकदी की गिनती अब भी जारी है। एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें 176 बैग मिले और उनमें से 140 की गिनती हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बाकी की गिनती आज की जाएगी। गिनती प्रक्रिया में 3 बैंकों के अधिकारी शामिल हैं। भगत बेहरा ने बताया कि नकदी की गिनती में 50 अधिकारी शामिल हैं। नोट गिनने की 40 मशीनें लाई गई हैं, इनमें से 25 उपयोग में हैं और 15 बैकअप के रूप में रखी गई हैं।

#WATCH | Odisha: SBI Regional Manager, Bhagat Behera says, "We received 176 bags and 140 of them have been counted, the rest will be counted today. Officials from 3 banks are involved in the counting process, 50 of our officials are involved. About 40 (currency counting) machines… https://t.co/MWKPKaLtDrpic.twitter.com/gchAyqynI8