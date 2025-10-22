धमतरीः कहां हो भाई दरवाजा खोलो, आवाज देने पर नहीं खोला तो सीढ़ी लगाकर कमरे के रोशनदान से भीतर झांका तो उड़े होश, अंदर हालात देख सन्न

Highlights अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सीढ़ी लगाकर कमरे के रोशनदान से भीतर झांका। हितेश ने पहले लक्ष्मी की गला घोटकर हत्या कर दी तथा बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव की मां बाप की वजह से मार दिया.. और मैं भी फांसी लगा रहा हूं।

Dhamtari: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि युवक ने आत्महत्या से पहले कथित तौर पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी साझा की है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदी गांव में दीपावली की रात में हितेश उर्फ हिम्मत यादव (22) ने अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव (20) की हत्या के बाद खुद भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हितेश के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि हितेश ने फांसी लगाकर जान दे दी है तथा करीब ही उसकी पत्नी का शव भी मिला है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

उन्होंने बताया कि परिजनों से पूछताछ के दौरान बताया कि 20 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे लक्ष्मी अपने पति हितेश के साथ अपने घर के कमरे में सोने गई थी। अगली सुबह लगभग सात बजे, जब दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे थे तब हितेश के बड़े भाई गितेश्वर यादव ने आवाज लगाई और अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सीढ़ी लगाकर कमरे के रोशनदान से भीतर झांका।

गितेश्वर ने देखा कि लक्ष्मी जमीन पर पड़ी थी तथा हितेश फंदे से लटक रहा था। अधिकारियों ने बताया कि परिजन जबतक दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुए तबतक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस को आशंका है कि हितेश ने पहले लक्ष्मी की गला घोटकर हत्या कर दी तथा बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि हितेश ने कथित तौर पर अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट साझा की है जिसमें उसने कथित तौर पर कहा है, ‘‘मैं हिम्मत यादव, मैंने अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव को मार दिया है... कारण कुछ नहीं बस मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव की मां बाप की वजह से मार दिया.. और मैं भी फांसी लगा रहा हूं।’’ पुलिस इस पोस्ट की भी जांच कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि परिजनों से जानकारी मिली है कि हितेश का विवाह एक वर्ष पूर्व मोहंदी गांव की लक्ष्मी से हुआ था। विवाह के तीन माह बाद हितेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी मोहंदी गांव में लक्ष्मी के पिता के घर पर ही रह रहे थे। दोनों 19 अक्टूबर की शाम में दीपावली मनाने के लिए हरदी गांव पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

Web Title: Chhattisgarh Husband hangs himself after killing wife,shares post Instagram before suicide Dhamtari brother open door climbed ladder room shocked situation inside