बिहारः ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर संजय राय निकला करोड़पति, घर से मिले पांच करोड़, भारी मात्रा में गहने बरामद, देखें वीडियो

पटनाः बिहार में नई सरकार के गठन के बाद निगरानी ब्‍यूरो ने पहली बड़ी कार्रवाई ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के खिलाफ की है। निगरानी ब्यूरो ने किशनगंज में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय राय और उनके कैशियर खुर्रम सुल्तान एवं उसके कार्यालय में कार्यरत अभियंता ओम प्रकाश के घर आय से अधिक मामले में छापा मारा।

इस दौरान निगरानी को राय के पास से पांच करोड़ रुपये मिले हैं। कहा जा रहा है कि चार करोड़ रुपये किशनगंज में और एक करोड़ कैश की बरामदगी पटना में हुई है। इसके साथ हीं बडे पैमाने पर जेवरात भी मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय राय अभियंता के पटना स्थित गोला रोड, दुल्हिन बाजार और किशनगंज के ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

The vigilance department is conducting raids at 3-4 locations in Patna and Kishanganj. Cash approx Rs 1 crore has been recovered from his residence here in Patna. Several documents and jewelry have also been recovered. Cash counting is underway: Sujit Sagar, DSP Vigilance, Patna https://t.co/BY3UeeYgyZpic.twitter.com/8eKiEurMFo