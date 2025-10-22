नशे में धुत 5 ने किया गैंगरेप?, पश्चिम बंगाल की 27 वर्षीय महिला के साथ घर में धमकाकर और बारी-बारी से यौन शोषण, 25000 रुपये नकद और 2 मोबाइल लेकर फरार

October 22, 2025

बेंगलुरुः घटना मंगलवार देर रात मदनायकनहल्ली पुलिस थाने के अंतर्गत गंगोंडनहल्ली में रात नौ बजे के बाद घटी। महिला की ओर से सूचना मिलने के तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए

Highlightsआरोपियों ने महिला को धमकाया और बारी-बारी से उसका यौन शोषण किया। घर से 25,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए।पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया।

बेंगलुरुःपश्चिम बंगाल की 27 वर्षीय एक महिला के साथ यहां उसके घर में कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसका कीमती सामान लूट लिया गया। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शेष दो को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। यह घटना मंगलवार देर रात मदनायकनहल्ली पुलिस थाने के अंतर्गत गंगोंडनहल्ली में रात नौ बजे के बाद घटी। महिला की ओर से सूचना मिलने के तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए।

पुलिस ने कहा, ‘‘आरोपियों ने महिला को धमकाया और बारी-बारी से उसका यौन शोषण किया। इसके बाद वे घर से 25,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए।’’ बेंगलुरु ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सी के बाबा ने कहा, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया।

महिला और घर के अन्य लोगों से बात करने पर पता चला कि पांच लोग घर में घुसे थे। हमने नेलमंगला उप-मंडल में प्रत्येक पुलिस थाने के निरीक्षक के नेतृत्व में तीन विशेष टीमें गठित की हैं।’’ उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा शेष दो को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

