छात्रावास में रह रही थी 13 वर्षीय लड़की ने मामा के घर आकर किया आत्मदाह, 12 जुलाई से अब तक 4 युवतियों के जलकर मरने की खबर?

Highlights बलंगा में 19 जुलाई को तीन बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर आग लगा दी थी। पट्टामुंडई (ग्रामीण) थाना क्षेत्र में तृतीय वर्ष की स्नातक छात्रा का जला हुआ शव उसके घर से मिला। ताजा घटना 12 जुलाई से अब तक तीन अन्य युवतियों के जलकर मरने की घटनाओं के बाद सामने आई है।

बरगढ़ः ओडिशा में बरगढ़ जिले के एक गांव में कथित तौर पर खुद को आग लगाने वाली 13 वर्षीय स्कूली छात्रा की सोमवार को एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। बरगढ़ ज़िले के प्रभारी एवं बोलांगीर के पुलिस अधीक्षक अभिलाष जी. ने कहा, ‘‘झुलसने के बाद बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साईं आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (वीआईएमएसएआर) में भर्ती एक लड़की की उपचार के दौरान मौत हो गयी। हम जांच कर रहे हैं कि लड़की ने यह कदम क्यों उठाया।’’ एसपी ने बताया कि लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है।

उन्होंने बताया कि घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय पुलिस दल का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को लड़की से जुड़ा एक वीडियो भी मिला है। उत्तरी रेंज के महानिरीक्षक हिमांशु लाल ने बताया कि लड़की एक छात्रावास में रह रही थी और अपने मामा के घर आई थी, जहां उसने यह कदम उठाया।

इससे पहले, गाइसिलाट थाना क्षेत्र के फिरींगमाल गांव में आज ग्रामीणों ने नाबालिग को एक फुटबॉल मैदान से अधजली अवस्था में बचाया और उसे बरगढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल ले गए। वहां से उसे बुर्ला के वीआईएमएसएआर ले जाया गया। यह ताजा घटना 12 जुलाई से अब तक तीन अन्य युवतियों के जलकर मरने की घटनाओं के बाद सामने आई है।

बालासोर में 12 जुलाई को 20 वर्षीय छात्रा ने अपने कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली थी और 14 जुलाई को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उसकी मौत हो गई थी। बलंगा में 19 जुलाई को तीन बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर आग लगा दी थी और दो अगस्त को दिल्ली के एम्स में उसकी मौत हो गई थी। ऐसी तीसरी घटना छह अगस्त को केंद्रपाड़ा जिले में हुई, जब पट्टामुंडई (ग्रामीण) थाना क्षेत्र में तृतीय वर्ष की स्नातक छात्रा का जला हुआ शव उसके घर से मिला।

