सर्वेश्वर साई मंदिर परिसर में सो रहे पुजारी मनोज शंखधर की गला दबाकर हत्या, चांदी के 2 मुकुट गायब और मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे डीवीआर ले गए

बदायूंः बदायूं जिले के सिविल लाइंस क्षेत्र में सर्वेश्वर साईं मंदिर के पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने गला घोंटकर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुजारी का शव मंदिर के प्रांगण में बने उनके कमरे में पाया गया। हत्यारों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिये और डीवीआर भी साथ ले गये।

सर्वेश्वर साईं मंदिर के प्रबंधक सुरेंद्र वैश्य ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के कलिया काजमपुर गांव के रहने वाले पुजारी मनोज शंखधर वर्ष 2016 से मंदिर में पुजारी के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पुजारी मनोज शंखधर (40) का शव उनके कमरे में पाया गया।

सुबह एक श्रद्धालु के मंदिर पहुंचने पर घटना का पता लगा। ग्रामीण क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक हृदयेश कुमार कठेरिया ने बताया कि आज सुबह करीब चार बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने सर्वेश्वर साई मंदिर परिसर में अपने कमरे में सो रहे पुजारी मनोज शंखधर की गला दबाकर हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि मंदिर से चांदी के दो मुकुट गायब हैं। हत्यारे पुजारी का मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

