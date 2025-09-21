उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में लोड सेना के ट्रक में आग लगी

Highlights घटना की जानकारी लगने ही रेलवे प्रबंधन एवं बल ने यात्रियों को तत्काल स्टेशन से बाहर निकाला गया। सेना की स्पेशल माल वाहक ट्रेन इस पर लदे ट्रकों को लेकर भोपाल होते हुए जोधपुर जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने समय रहते गाड़ी को रोक दी।

उज्जैनः उज्जैन रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज विद्युत लाईन के संपर्क में आने से सेना की स्पेशल मालगाड़ी पर रखे ट्रक का शेड में आग लगने का हादसा हुआ है। हादसे में मात्र ट्रक का शेड जला है,किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। रेलवे लाईन के वाटर स्त्रोत से ही आग पर काबू पा लिया गया। हादसा उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 और 2 के बीच मेन लाईन से गुजर रही माल गाडी में हुआ। रविवार सुबह 9 बजे के लगभग उज्जैन रेलवे स्टेशन के समीप आर्मी की स्पेशल माल वाहक ट्रेन पर रखे ट्रक में आग लग गई। घटना की जानकारी लगने ही रेलवे प्रबंधन एवं बल ने यात्रियों को तत्काल स्टेशन से बाहर निकाला गया।

सेना की स्पेशल माल वाहक ट्रेन इस पर लदे ट्रकों को लेकर भोपाल होते हुए जोधपुर जा रही थी। उज्जैन रेलवे स्टेशन के समीप जब ट्रेन पहुंची तो उस दौरान ही ट्रेन के एक वैगन पर रखे ट्रक का शेड हाइटेंशन लाईन से टकरा गया और फाल्ट होने के कारण उसमें आग लग गई। हालांकि ट्रेन के लोको पायलट ने समय रहते गाड़ी को रोक दी।

जानकारी लगते ही रेलवे प्रबंधन ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 को खाली कराया और तत्काल यात्रियों को बाहर कर दिया। आरपीएफ उपनिरीक्षक योगेन्द्र पटेल ने बताया कि आज सुबह 9 बजे के लगभग भोपाल से जोधपुर के लिए रवाना हुई सेना की स्पेशल उज्जैन रेलवे स्टेशन के समीप ब्रिज के नीचे से गुजरी माल वाहक ट्रेन जिस पर सेना के ट्रक रखे हुए थे, वह तो ट्रक का शेड इलेक्ट्रीक हाइटेंशन लाईन के तारों से टकरा गया और फाल्ट होने से उसमें आग लग गई। आग पर रेलवे प्रबंधन एवं बल ने सुझबुझ के साथ ही कुछ ही देर में काबू पा लिया।

मामले की जांच के लिए रेलवे ने तकनिशियनों की टीम बुलाई है। आरपीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक हालांकि इस घटना से अन्य यात्री ट्रेनों का आवागमन बाधित नहीं हुआ । रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक नरेन्द्र यादव के अनुसार मिलिट्री स्पेशल गाड़ी संख्या OCH (11th engeenering BN) का सामान ले जा रही थी।

जिसमे ट्रक भी लोड थे उक्त गाड़ी भोपाल(सुखी सेवनियां) से लदान होकर जोधपुर जा रहे थे। उक्त गाडी उज्जैन यार्ड लाइन 3 में समय 9.38 बजे प्रवेश कर रही थी। इस दौरान ड्यूटी स्टाफ कांस्टेबल महेश कुमार को एक ट्रक मे आग की लपट दिखने पर तत्काल स्टेशन मास्टर तथा ड्यूटी अधिकारी एएसआई साजिद हुसैन को सूचना दी।

, तत्काल OHE से विधुत प्रवाह बंद करवाया गया। एएसआई साजिद हुसैन ने स्टेशन और पोस्ट पर मौजूद समस्त स्टाफ् को मौके पर बुला कर स्टेशन पर ट्रेनों मे पानी सप्लाई के लिए बने वाटर हैड्रेंट की मदद से समय 09.52 बजे तक अल्प समय मे आग पर काबू पा लिया। इसमें रेल कर्मचारियों और आर्मी के जवानो ने भी आकर सहयोग किया। जिससे बड़ी हानि और दुर्घटना से बचाव हुआ l

उक्त आग के कारण OHE कांटेक्ट वायर भी ब्रेक हो गया । घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। OHE कांटेक्ट वायर को TRD विभाग द्वारा समय 11.00 बजे पुटराईट किया गया। उक्त गाडी में BFR सं DEF 58242512379 पर लोड मिलिट्री व्हीकल ट्रक क्र 15d197745w के तिरपाल में आग लगना पाया गया।

बाद ADSO/RTM , ASC/UJN व सभी विभागों के SUPERVISORS मौके पर उपस्थित हुए, तथा जॉइंट इंस्पेक्शन कर जॉइंट नोट तैयार किया गया, जिसमे फ्रीगंज ब्रिज के नीचे OHE हाइट क्रिटिकल व लोड किये हुए वाहनों की हाइट ज़्यादा होना पाया गया। लोड किये हुए मिलिट्री व्हीकल ट्रक की हवा निकालकर हाइट कम की गयी ।

