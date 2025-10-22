बेटे-बहू ने जीना मुहाल किया, प्रताड़ित से तंग आकर जान दे रहा हूं, पिता लालजी सिंह ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, जेब से ‘सुसाइड नोट’ मिला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2025 13:02 IST2025-10-22T13:01:59+5:302025-10-22T13:02:38+5:30
Amethi: गौरीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि मामला रेलवे क्षेत्र का था, जिस कारण शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा की गई है।
Amethi:उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 50 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपन बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर मंगलवार रात ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान लालजी सिंह (50) के रूप में हुई है और वह गौरीगंज थानाक्षेत्र के असुर गांव का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक, मृतक की जेब से एक ‘सुसाइड नोट’ भी मिला, जिसमें व्यक्ति ने अपने बेटे और बहू पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
गौरीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि मामला रेलवे क्षेत्र का था, जिस कारण शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रतापगढ़ ले जाया गया है।