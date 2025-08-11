अमेठीः 2 शादी की और किसी से बच्चा नहीं, पति अंसार अहमद से झगड़ा, पत्नी नाज़नीन बानो ने धारदार हथियार से गुप्तांग काटा

Highlights दोनों ही पत्नियों से कोई संतान नहीं है और पारिवारिक विवाद की स्थिति बनी रहती थी। जगदीशपुर थानाध्यक्ष राघवेंद्र ने बताया कि आरोपी नाज़नीन बानो को हिरासत में ले लिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली रेफर कर दिया गया।

Amethi:उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फैसनगंज कचनाव गांव निवासी अंसार अहमद (38) ने दो शादियां की हुई हैं और उसकी दोनों ही पत्नियों से कोई संतान नहीं है और पारिवारिक विवाद की स्थिति बनी रहती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात झगड़े के दौरान अहमद की दूसरी पत्नी नाज़नीन बानो ने उसपर धारदार हथियार से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल अहमद को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जगदीशपुर ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायबरेली रेफर कर दिया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जगदीशपुर थानाध्यक्ष राघवेंद्र ने बताया कि आरोपी नाज़नीन बानो को हिरासत में ले लिया गया है।

बिजनौर में बेटे की हत्या के आरोप में मां गिरफ्तार

बिजनौर जिले की मंडावली पुलिस ने एक महिला को अपने बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार बेटे ने अपनी मां से कथित तौर पर दुष्कर्म किया था जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने यह कदम उठाया।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संजीव वाजपेयी ने रविवार को बताया कि थाना मंडावली के गांव श्यामीवाला में सात व आठ अगस्त की मध्य रात चन्द्रपाल के पुत्र अशोक (32) की उस समय धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई जब वह सो रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में संदेह के आधार पर मृतक की मां मुन्नी (56) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

तो उसने बेटे की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। वाजपेयी ने बताया, ‘‘मुन्नी ने पूछताछ में खुलासा किया कि अशोक अविवाहित था और नशे का आदी था। एक दिन नशे में अशोक ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।’’ पुलिस के अनुसार लोकलज्जा के कारण मुन्नी ने परिवार और समाज में घटना का कोई जिक्र नहीं किया।

एएसपी ने बताया कि आरोपी मुन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर खून से सने उसके कपड़े और अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

