30 साल की निर्मला की चाकू से गोंदकर मार डाला, फिरोजी घायल, तीन संदिग्ध अरेस्ट

नई दिल्लीः दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 30 साल की एक महिला मृत पायी गयी जबकि दूसरी घायल मिली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बारे में जानकारी बृहस्पतिवार रात 9.30 बजे के आसपास मिली। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृत महिला की पहचान निर्मला के रूप में जबकि घायल महिला की पहचान खजूरी खास की रहने वाली फिरोजी (30) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर घायल मिली फिरोजी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि तीन संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

मंगलुरु में बार के बाहर दो लोगों पर चाकू से हमला

कर्नाटक के मंगलुरु में एक बार के बाहर हुये झगड़े के दौरान कथित तौर पर चाकू से किये गये हमले में कम से कम दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार की रात को मंगलुरु के सुरतकल इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक, मुखीद और निजाम एक बार में शराब पी रहे थे।

इसी दौरान बार में आये चार अज्ञात लोगों के साथ उनका झगड़ा हो गया। उनके बाहर निकलने के बाद यह विवाद और बढ़ गया जो हमले का कारण बना। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों में से एक ने कथित तौर पर फ्लेक्स बैनर काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू से निजाम के पेट और कान के पास वार किया जबकि मुखीद के हाथ पर चोट लगी।

फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल चारों संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ‘दूषित’ भोजन के सेवन से एक सप्ताह में पांच लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मृत्यु भोज के कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर दूषित भोजन का सेवन करने से एक सप्ताह में पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टी.आर. कुंवर ने बताया कि 21 अक्टूबर को जिले के ओरछा विकासखंड के डूंगा गांव के घोट पारा में कथित तौर पर दूषित भोजन के सेवन से मृत्यु की सूचना मिली थी।

जिसके बाद जिलाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर नारायणपुर और बीजापुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा ओरछा के खंड चिकित्सा अधिकारी के दल ने गांव का दौरा कर लोगों का इलाज किया। कुंवर ने बताया कि ग्रामीणों से चर्चा करने पर जानकारी मिली कि 14 से 20 अक्टूबर तक गांव में कुल पांच लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से जानकारी मिली कि गांव में 14 अक्टूबर को मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, जिसमें सभी ग्रामीण शामिल हुए थे। मृत्यु भोज में भोजन करने के बाद लगातार उल्टी-दस्त के कारण एक सप्ताह के भीतर पांच लोगों की मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान बेबी (दो माह), बुधरी (25), बुधराम (24), लख्खे (45) और उर्मिला (25) के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि 21 अक्टूबर को स्वास्थ्य दल ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया था, जिसमें कुल 25 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण किया गया। इनमें से दो मलेरिया, 20 उल्टी-दस्त तथा तीन अन्य बीमारियों से ग्रसित ग्रामीणों का तत्काल उपचार किया गया।

उन्होंने बताया कि 60 वर्षीय एक महिला कुमली बाई को भैरमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कुंवर ने बताया कि स्वास्थ्य दल गांव में रुककर ग्रामीणों का उपचार कर रहा है तथा उन्हें गर्म भोजन करने तथा पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है।

