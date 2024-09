Hyderabad Road Accident: सड़क पर चल रही थी युवती, तभी पीछे से आई बस फिर...

Hyderabad Road Accident: सड़क पर होने वाले हादसों से बचने के लिए अक्सर ड्राइवर को संभलकर गाड़ी चलाने की सलाह दी जाती है। मगर इसके बावजूद कई बार चालक से ऐसे जानलेवा हादसे हो जाते हैं जिसमें किसी मासूम की जान चली जाती है।

हैदराबाद में ऐसा ही एक हादसा हुआ है जिसमें बस ड्राइवर के कारण एक मासूम लड़की की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कोठागुडा जंक्शन पर शुक्रवार रात को आरटीसी बस की चपेट में आने से 25 वर्षीय के. माधवी की दुखद मौत हो गई।

यह घटना रात करीब 8:30 बजे हुई, जब बरकतपुरा की रहने वाली ब्यूटीशियन माधवी सड़क पार कर रही थी। उसे साफ-साफ देखने के बावजूद, जंक्शन पर थोड़ा मोड़ लेते समय बस चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

A young woman was ran over by a bus at Kothaguda junction today. Madhapur police have registered a case against the TSRTC bus driver.



