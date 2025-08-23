62 वर्षीय प्रफुल्ल लोढ़ा रेप के आरोप में गिरफ्तार, 23 वर्षीय ने दर्ज कराई शिकायत; कई बड़े नेताओं संग फोटो वायरल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 10:54 IST2025-08-23T10:54:11+5:302025-08-23T10:54:13+5:30

Praful Lodha News: लोढ़ा पर मुंबई के साकी नाका और अंधेरी एमआईडीसी पुलिस थानों में नाबालिगों को हनी ट्रैप में फंसाने और यौन उत्पीड़न के आरोप दर्ज थे। उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह आर्थर रोड जेल में बंद थे। शुक्रवार को पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस बावधन पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध के लिए रिमांड हासिल करने में कामयाब रही।

62-year-old Praful Lodha arrested on rape charges 23-year-old filed complaint photo with many big leaders goes viral | 62 वर्षीय प्रफुल्ल लोढ़ा रेप के आरोप में गिरफ्तार, 23 वर्षीय ने दर्ज कराई शिकायत; कई बड़े नेताओं संग फोटो वायरल

62 वर्षीय प्रफुल्ल लोढ़ा रेप के आरोप में गिरफ्तार, 23 वर्षीय ने दर्ज कराई शिकायत; कई बड़े नेताओं संग फोटो वायरल

Praful Lodha News: पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ में शुक्रवार को 62 वर्षीय प्रफुल्ल लोढ़ा को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। यह मामला 23 वर्षीय एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पिछले महीने जलगांव निवासी लोढ़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसके कथित तौर पर कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ संबंध हैं। महिला ने मई में शिकायत दर्ज कराई थी।

वह एक अन्य मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में था, जब पिंपरी चिंचवाड़ में बावधन पुलिस ने उसे वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने आरोपी लोढ़ा को गिरफ्तार किया है। उसे 25 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।’’

महिला की शिकायत के अनुसार, लोढ़ा ने उसे पुणे के एक होटल में बुलाया और कहा कि वह उसके पति को नौकरी दिलवाएगा लेकिन इसके बदले उसने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। जब महिला ने इनकार किया, तो लोढ़ा ने उसे धमकी दी और कथित तौर पर बलात्कार किया। 

Web Title: 62-year-old Praful Lodha arrested on rape charges 23-year-old filed complaint photo with many big leaders goes viral

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :PunePune Policerapemaharshtraरेपमहाराष्ट्रक्राइम