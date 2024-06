Smriti Mandhana IND-W vs SA-W Second ODI Live Score: भारत की उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कमाल कर दिया। घरेलू मैदान बेंदलुरु में चौके और छक्के की बारिश कर दी। 103 गेंद में लगातार दूसरा शतक बनाया। 12 चौके और एख छक्का लगा चुकी है।