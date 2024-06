Most maidens in T20I innings: (1) लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड) - 4 मेडन बनाम पीएनजी, 2024, (2) साद बिन जफर (CAN) - 4 मेडन बनाम पनामा, 2021, (3) जॉर्ज सेसे (सिएरा लियोन) - 3 मेडन बनाम माली, 2023, (4) नोप्फोन सेनमोंट्री (थाईलैंड) - 3 मेडन बनाम मालदीव, 2024