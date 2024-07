IND vs ZIM Schedule Full list of Matches Dates Venues and Timings: पहला मैचः 6 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, दूसरा मैचः 7 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, तीसरा मैचः 10 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, चौथा मैचः 13 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, पांचवां मैचः 14 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब।