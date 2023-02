Zim vs WI 2023: वेस्टइंडीज ने सीरीज पर 1-0 से किया कब्जा, जिम्बाब्वे को एक पारी और 4 रन से हराया, इस खिलाड़ी ने 20 में से 13 विकेट झटके

Highlights जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 173 पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी गुडाकेश मोती ने कमाल का प्रदर्शन किया। गुडाकेश मोती को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया।

Zimbabwe vs West Indies 2023: वेस्टइंडीज टीम ने जिम्बाब्वे को एक पारी और 4 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम किया। पहला टेस्ट ड्रा रहा था। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 292 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की पहली पारी 115 रन पर सिमट गई।

जिम्बाब्वे की दूसरी पारी 173 पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी गुडाकेश मोती ने कमाल का प्रदर्शन किया और दूसरे टेस्ट के दोनों पारी में 13 विकेट हासिल किए। गुडाकेश मोती को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमें दूसरा मैच जीतना चाहती थीं और सीरीज भी अपने नाम करना चाहती थीं।

West Indies have won the second Test by an innings and 4 runs and take the series 1-0 🏆



Gudakesh Motie finishes with 13 in the game as West Indies bundle out Zimbabwe in under two sessions. #ZIMvWI



