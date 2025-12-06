Yashasvi Jaiswal maiden century: टेस्ट, टी20 और वनडे में शतक लगाने वाले छठे भारतीय, 111 गेंद में 100 रन

Highlights Yashasvi Jaiswal maiden century IND vs SA, 3rd ODI: सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल और विराट कोहली हैं। Yashasvi Jaiswal maiden century IND vs SA, 3rd ODI: भारतीय खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में शामिल कर दिया है। Yashasvi Jaiswal maiden century IND vs SA, 3rd ODI: सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले पाँच भारतीय बल्लेबाज थे।

Yashasvi Jaiswal maiden century IND vs SA, 3rd ODI: भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मैच में वनडे में अपना पहला शतक जड़ा। अपना चौथा वनडे मैच खेल रहे जायसवाल ने 111 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से यह उपलब्धि हासिल की। टेस्ट, टी20 और वनडे में शतक लगाने वाले छठे भारतीय हैं। इससे पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल और विराट कोहली हैं।

Yashasvi Jaiswal maiden century: टेस्ट, टी20 और वनडे में शतक लगाने वाले छठे भारतीय-

1. सुरेश रैना

2. रोहित शर्मा

3. केएल राहुल

4. शुभमन गिल

5. विराट कोहली

6. यशस्वी जायसवाल

Look at what it means to him! 🥳



What a special knock this has been from Yashasvi Jaiswal 🙌



Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/BHyNjwOGWY — BCCI (@BCCI) December 6, 2025

Maiden ODI HUNDRED for Yashasvi Jaiswal! 💯



He becomes the 6⃣th #TeamIndia batter in men's cricket to score centuries in all three formats 🙌



Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/dBzWmU6Eqh — BCCI (@BCCI) December 6, 2025

विशाखापट्टनम में लगाए गए जायसवाल के पहले वनडे शतक ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में शामिल कर दिया है। जायसवाल से पहले, सुरेश रैना, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले पाँच भारतीय बल्लेबाज थे।

शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण टीम में जगह बनाने वाले जायसवाल इस सीरीज़ के शुरुआती दो मैचों में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे थे। उन्होंने रांची में पहले मैच में 18 और रायपुर में दूसरे मैच में 22 रन बनाए थे। वनडे में उनका एकमात्र दूसरा प्रदर्शन इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में हुआ था, जहाँ उन्होंने 22 गेंदों पर 15 रन बनाए थे।