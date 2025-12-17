यशस्वी जायसवाल की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती; सीटी स्कैन और USG किया गया

Yashasvi Jaiswal hospitalised: मुंबई के पुणे में राजस्थान के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुपर लीग मैच के कुछ घंटे बाद क्रिकेटरयशस्वी जायसवाल की तबीयत खराब होने से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह उस समय कि बात है जब अबू धाबी में आईपीएल के लिए ऑक्शन चल रहा था। जानकारी के मुताबिक, जायसवाल को मैच के दौरान पेट में ऐंठन हो रही थी, जो मैच के बाद और बढ़ गई। उन्हें पिंपरी-चिंचवड़ के आदित्य बिड़ला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया।

23 साल के इस बल्लेबाज़ को इंट्रावेनस दवा दी गई और उनका अल्ट्रासाउंड (USG) और CT स्कैन किया गया। उन्हें अब दवा जारी रखने और पूरा आराम करने की सलाह दी गई है।

जायसवाल ने परेशानी के बावजूद मैच खेला और 16 गेंदों में 15 रन बनाए, जिससे मुंबई ने 217 रनों का लक्ष्य हासिल करके तीन विकेट से जीत हासिल की। ​​अजिंक्य रहाणे के नाबाद 72 और सरफराज खान के 22 गेंदों में 73 रनों की तूफानी पारी ने मुंबई को जीत दिलाई, हालांकि टीम बाद में टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

Yashasvi Jaiswal has been admitted to the hospital due to stomach swelling. Wishing him a speedy and complete recovery. Get well soon, champ 🤍 pic.twitter.com/BgFymmGPA6 — jaiswalhype (@jaiswalhype19) December 16, 2025

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जायसवाल पूरे मैच के दौरान साफ ​​तौर पर परेशान दिख रहे थे, मैच के बाद दर्द और बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत मेडिकल मदद दी गई। BCCI ने अभी तक उनकी सेहत पर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया है, हालांकि जल्द ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

इस झटके के बावजूद, जायसवाल ने पिछले कुछ हफ्तों में शानदार फॉर्म दिखाया है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तीन मैचों में 48.33 की औसत और 168.6 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज़ में भी प्रभावित किया, जहाँ उन्होंने तीन मैचों में 78 की औसत से 156 रन बनाए, जिसमें उनका पहला वनडे शतक भी शामिल है।

कोई तत्काल इंटरनेशनल मैच न होने और भारत की मौजूदा T20I टीम का हिस्सा न होने के कारण, उम्मीद है कि जायसवाल को जनवरी के बीच में भारत के अगले इंटरनेशनल मैचों से पहले ठीक होने के लिए काफी समय मिल जाएगा।