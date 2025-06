WTC Final 2025: स्टीवन स्मिथ को उंगली खिसकने के बाद एक्स-रे के लिए अस्पताल भेजा गया, बाकी मैच से बाहर | WATCH

WTC Final 2025: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के तीसरे दिन के दौरान अपनी उंगली की हड्डी उखड़ने के बाद स्टीवन स्मिथ को पास के अस्पताल में एक्स-रे के लिए भेजा गया है। पूर्व कप्तान अब मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे।

मिशेल स्टार्क की गेंद पर पहली स्लिप में टेम्बा बावुमा का कैच लेने की असफल कोशिश करते हुए स्मिथ के दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चोट लग गई। 36 वर्षीय स्मिथ की जगह युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास को मैदान पर उतारा गया। हालांकि, कुछ ओवर के बाद कोंस्टास को भी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी और उनकी जगह मैट कुहनेमैन को मैदान पर उतारा गया।

स्टंप से करीब 14 मीटर की दूरी पर खड़े स्मिथ के पास प्रतिक्रिया करने का ज्यादा समय नहीं था और गेंद उनके दाएं तरफ आने के बावजूद वह अपनी बाईं तरफ जाने के कारण चौंक गए। वह दर्द से तुरंत जमीन पर गिर पड़े और फिर मैदान से बाहर चले गए।

Smith, you are finished. It’s time for you to retire. If Australia loses this final, it’s only because you packed your bags for America. Go play with your kids, oh wait, you don’t have any. Pathetic pic.twitter.com/vCMa3LE3yx