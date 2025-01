WTC Final 2025: 11-15 जून 2025 को डब्ल्यूटीसी फाइनल?, गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका, जानिए टाइमिंग

Highlights डब्ल्यूटीसी 2025 फाइनल 11 जून- 15 जून 2025 को खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की की थी। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीतकर डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाई।

WTC Final 2025: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के पांचवें और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। सिडनी टेस्ट में अपनी जीत के साथ मौजूदा डब्ल्यूटीसी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 2023-25 ​​चक्र के लिए विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में रोमांचक जीत दिलाकर अगले साल जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की की थी। डब्ल्यूटीसी 2025 फाइनल 11 जून- 15 जून 2025 को खेला जाएगा। मैच द लॉर्ड्स, लंदन में होगा।

Ready to defend their World Test Championship mace 👊



Australia qualify for the #WTC25 Final at Lord's 🏏



More 👉 https://t.co/EanY9jFouEpic.twitter.com/xcpTrBOsB8