WPL 2026 Mega Auction: बेस प्राइस ₹50 लाख, मिशेल स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली को किसी टीम ने नहीं खरीदा

HighlightsWPL 2026 Mega Auction: सोफी डिवाइन, सोफी एक्लेस्टोन, अमेलिया केर, मेग लैनिंग और भारत की रेणुका सिंह भी शामिल हैं। WPL 2026 Mega Auction: भारत 194 खिलाड़ियों के साथ देशवार सूची में सबसे आगे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (23) और इंग्लैंड (22) का स्थान है।WPL 2026 Mega Auction: 83 विदेशी खिलाड़ी, 155 अनकैप्ड खिलाड़ी और चार एसोसिएट देशों के खिलाड़ी शामिल हैं।
नई दिल्लीः ऑस्ट्रेलिया की कप्तान और मिशेल स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली मार्की लिस्ट में पहली खिलाड़ी थीं। बेस प्राइस ₹50 लाख था। हैरानी की बात है कि कोई नहीं खरीद पाया! दीप्ति शर्मा, एलिसा हीली और लॉरा वोल्वार्ड्ट डब्ल्यूपीएल 2026 की नीलामी के लिए आठ खिलाड़ियों के मार्की सेट की मुख्य खिलाड़ी हैं। जिसमें 39 सेटों में 276 खिलाड़ी शामिल हैं। इस मार्की समूह में सोफी डिवाइन, सोफी एक्लेस्टोन, अमेलिया केर, मेग लैनिंग और भारत की रेणुका सिंह भी शामिल हैं। रेणुका का आधार मूल्य 40 लाख रुपये, वोल्वार्ड्ट का 30 लाख रुपये और बाकी खिलाड़ियों का आधार मूल्य 50 लाख रुपये है।
कुल मिलाकर, 19 खिलाड़ियों ने खुद को सबसे अधिक आरक्षित मूल्य पर सूचीबद्ध किया है, जिनमें फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, उमा छेत्री, पूजा वस्त्राकर और जॉर्जिया वेयरहैम शामिल हैं। कुल मिलाकर, पाँचों फ्रैंचाइज़ी में 73 स्थान (23 विदेशी) दांव पर हैं, जिनमें 83 विदेशी खिलाड़ी, 155 अनकैप्ड खिलाड़ी और चार एसोसिएट देशों के खिलाड़ी शामिल हैं।
भारत 194 खिलाड़ियों के साथ देशवार सूची में सबसे आगे है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (23) और इंग्लैंड (22) का स्थान है। यूपी वॉरियर्स ने केवल श्वेता सेहरावत को रिटेन किया है और वह सबसे बड़ी राशि - 14.5 करोड़ रुपये - के साथ नीलामी में उतरेगी। आठ आरटीएम कार्ड खेल में होंगे, जिनमें से चार वॉरियर्स के पास होंगे।