विश्व टेस्ट चैंपियनशिपः वेस्टइंडीज की हार और टीम इंडिया को झटका, 48.15 प्रतिशत के साथ छठे पायदान पर, देखिए टॉप-5 देश की सूची

Highlights टीम तब तालिका ने पांचवें स्थान पर खिसक गयी थी जबकि उस समय न्यूजीलैंड छठे स्थान पर था। बेसिन रिवर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की बड़ी जीत के बाद तालिका में उलटफेर देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

दुबईः वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की नौ विकेट की जीत के बाद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में एक स्थान फिसल कर छठे पायदान पर पहुंच गयी। इस शानदार जीत से तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त के साथ न्यूजीलैंड की टीम तालिका में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गयी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआती दो चक्र की उपविजेता रही भारतीय टीम को पिछले महीने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करने के बाद बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था।

पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंकों (जीत-हार प्रतिशत) के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

श्रीलंका (66.67) संयुक्त तीसरे जबकि पाकिस्तान (50) पांचवें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड ने अब तक 66.67 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, जबकि भारत का जीत-हार प्रतिशत 48.15 है। इंग्लैंड अगर एशेज में वापसी करने में सफल रहा तो भारतीय टीम और नीचे खिसककर सातवें स्थान पर आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया एशेज श्रृंखला में 2-0 से आगे है और श्रृंखला में तीन और मैच खेले जाने हैं।

भारतीय टीम को अपनी अगली टेस्ट श्रृंखला अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस जीत से न्यूजीलैंड को 12 अंक मिले जबकि श्रृंखला का शुरुआती मुकाबला ड्रॉ पर छूटा था। न्यूजीलैंड 16 अंक और 66.67 प्रतिशत अंक के साथ श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। श्रृंखला का तीसरा टेस्ट मैच 18 दिसंबर से होगा।

न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हराया

जैकब डफी की शानदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को यहां वेस्टइंडीज को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई। डफी ने 38 रन देकर पांच विकेट लिए। यह श्रृंखला में दूसरा अवसर था जबकि उन्होंने पारी में पांच विकेट लिए।

उनके साथी तेज गेंदबाज माइकल रे ने 45 रन देखकर तीन विकेट हासिल किए जिससे न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में 128 रन पर ढेर कर दिया। इस तरह से न्यूजीलैंड को 56 रन का लक्ष्य मिला और उसने केवल 10 ओवर में एक विकेट पर 57 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 205 रन बनाए थे।

जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 278 रन बनाकर 73 रन की बढ़त हासिल की थी। इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। तीसरा टेस्ट 18 दिसंबर से शुरू होगा। न्यूजीलैंड ने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान टॉम लैथम (09) का विकेट गंवाया। डेवोन कॉनवे 28 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि केन विलियमसन (नाबाद 16 रन) ने एंडरसन फिलिप की गेंद पर चौका लगाकर चाय के ब्रेक से कुछ मिनट पहले टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। तेज गेंदबाज माइकल रे और विकेटकीपर-बल्लेबाज मिच हे ने भी न्यूजीलैंड की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जिन्हें कई खिलाड़ियों के चोटिल हो जाने के कारण टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिला था। मिच हे ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में सर्वाधिक 61 रन बनाए थे जबकि माइकल रे ने मैच में 106 रन देकर छह विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण मैट हेनरी, विल ओ'रूर्क और नाथन स्मिथ की चोटों और काइल जैमीसन और बेन सियर्स की अनुपस्थिति से कमजोर था।

पहली पारी में चार विकेट लेने वाले ब्लेयर टिकनर भी फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए जिससे न्यूजीलैंड का आक्रमण और कमजोर हो गया। वेस्टइंडीज की टीम हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाई। वेस्टइंडीज ने सुबह अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 32 रन से आगे बढ़ाई लेकिन जल्द ही उसकी पारी लड़खड़ा गई क्योंकि ब्रैंडन किंग (22) कैवेम हॉज (35) के साथ तालमेल की कमी के चलते रन आउट हो गए। लंच के समय वेस्टइंडीज का स्कोर छह विकेट पर 98 रन था। डफी ने जस्टिन ग्रीव्स (25) का अहम विकेट लिया, इसके बाद उसकी पारी सिमटने में देर नहीं लगी।