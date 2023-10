SL vs AFG: 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाएंगे राशिद खान, जानिए कितनी विकेट चाहिए

Highlights राशिद खान ने अब तक 186 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 342 विकेट लिए हैं 350 विकेट लेने से खान महज 8 विकेट दूर हैं विश्व कप में राशिद खान ने पांच मैच में अब तक कुल छह विकेट लेने में कामयाब रहे हैं

Afghanistan vs Sri Lanka: अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। राशिद खान ने अब तक 186 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 342 विकेट लिए हैं। 350 विकेट लेने से खान महज 8 विकेट दूर हैं। अफगानिस्तान के लिए एक गेंदबाज के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इसी के साथ खान के नाम हो जाएगा। वहीं, अफगानिस्तानी क्रिकेट फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राशिद इस रिकॉर्ड को इस विश्व कप के बाकी मैचों में ही पूरा कर लेंगे।

यहां बताते चले कि राशिद ने पांच टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 34 विकेट लिए। वनडे इंटरनेशनल के 99 मैचों की 94 पारियों में 178 विकेट। वहीं टीट्वेंटी के 82 मैचों की 82 पारियों में 130 विकेट लिए। विश्व कप में राशिद खान ने पांच मैच में अब तक कुल छह विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। खान का बेस्ट बाउलिंग फिगर 37 रन देकर तीन विकेट है।

Congratulations! Our team emerged triumphant n an epic battle against 🇵🇰 ending a long-awaited victory drought. It was a true test of skills & teamwork. All showcased thr immense tlnt & unwavering dedication. Let's celebrate ds 2gether n d glory of our great 🏏 team & people🇦🇫 pic.twitter.com/d1ZMVqgIM2 — Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) October 23, 2023

30 अक्टूबर को श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान

विश्व कप 2023 अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खास है। इस टीम ने दिखा दिया है कि विपक्षी टीम भले ही कितनी भी मजबूत क्यों न हो। उन्हें हराने की क्षमता इस टीम में है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम हैं। अफगानिस्तान की टीम ने 15 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड को 69 रनों से हरा दिया। इसके बाद 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने 8 विकेट की शानदार जीत हासिल की।

Always a pleasure to meet you Mahi bhai 😊@msdhonipic.twitter.com/HqUPlMIfdD — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 21, 2023

वहीं अफगानिस्तान का अगला मुकाबला अब 30 अक्टूबर को श्रीलंका से होना है। प्वाइंट टेबल की बात करे तो 5 मैच में तीन हार दो जीत के साथ पांचवे स्थान पर श्रीलंका है। वहीं 5 मैच में दो जीत तीन हार के साथ अफगानिस्तान सातवें स्थान पर बना हुआ है। दोनों टीम तीसरी जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है।