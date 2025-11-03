Women’s World Cup final 2025: भारत बना आईसीसी महिला विश्व कप का चैंपियन, फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया

इस जीत में दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से भारत को यह खिताब दिलाया। शर्मा ने पहले बल्ले से 58 रनों की पारी खेली। बाद में उन्होंने 5 विकेट चटकाए।

By रुस्तम राणा | Updated: November 3, 2025 00:19 IST2025-11-03T00:12:09+5:302025-11-03T00:19:00+5:30

IND vs SA, Women’s World Cup final 2025:भारत आईसीसी महिला विश्व कप का चैंपियन बन गया है। भारतीय महिला टीम ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाई स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इस जीत में दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से भारत को यह खिताब दिलाया। शर्मा ने पहले बल्ले से 58 रनों की पारी खेली। बाद में उन्होंने 5 विकेट चटकाए, जिससे 299 रनों का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका पूरी टीम 45.3 में 246 रनों पर सिमट गई। हालांकि कप्तान लौरा वोल्वाड्ट ने 101 रनों की पारी खेली। लेकिन वह अपनी टीम को खिताबी जीत नहीं दिला सकीं। 

