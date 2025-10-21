Womens World Cup 2025: अटापट्टू के शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को 7 रन से हराया

ICC Womens World Cup 2025: कप्तान चामरी अटापट्टू ने आखिरी ओवर में तीन विकेट चटकाकर श्रीलंका को रविवार को बांग्लादेश पर सात रन से रोमांचक जीत दिलाई और महिला विश्व कप के नॉकआउट में प्रवेश की उम्मीदें भी कायम रखी । श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 . 5 ओवर में 202 रन पर आउट हो गई थी ।

इसके बाद बांग्लादेश को उसने आखिरी ओवर में हराया जबकि बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना (77) और शरमीन अख्तर (64 रिटायर्ड हर्ट) की पारियां बेकार गई । इसके साथ ही बांग्लादेश की सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्मीदें भी लगभग ध्वस्त हो गई ।

बांग्लादेश अब सातवें और श्रीलंका चार अंक के साथ छठे स्थान पर है । भारत चौथे और न्यूजीलैंड पांचवें स्थान पर है जिनके चार ही अंक हैं लेकिन नेट रनरेट के कारण वे ऊपर हैं । बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिये नौ रन की जरूरत थी और कप्तान सुल्ताना क्रीज पर थी ।

श्रीलंका की कप्तान अटापट्टू ने बेहतरीन ओवर डालते हुए सिर्फ एक रन दिया । उन्होंने पहली गेंद पर राबिया खान को पगबाधा आउट किया जबकि दूसरी गेंद पर नाहिदा अख्तर रन आउट हो गई । तीसरी गेंद पर सुल्ताना का शॉट लांग आफ पर निलाक्षिका सिल्वा के पास गया जबकि चौथी गेंद पर अटापट्टू ने मारूफा अख्तर को पगबाधा आउट किया ।

एक समय तीन विकेट पर 176 रन से बांग्लादेश ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 195 रन ही बनाये । इससे पहले बांग्लादेश के लिये शोरना अख्तर ने 27 रन देकर तीन विकेट लिये जिसकी मदद से उनकी टीम ने श्रीलंका को 202 रन पर आउट कर दिया ।

श्रीलंका के लिये हसिनी परेरा ने 99 गेंद में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 85 रन बनाये । उन्होंने अटापट्टू (46) और सिल्वा (37) के साथ दो अहम साझेदारियां की लेकिन बाकी बल्लेबाज नहीं चल सके ।

शोरना ने दस ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट चटकाये । अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बनाने वाली परेरा को पारी में दो जीवनदान मिले जब वह 55 और 63 के स्कोर पर थी । वह गैर जिम्मेदाराना शॉट पर आउट होकर शतक बनाने से चूक गई ।

एक समय श्रीलंका बड़े स्कोर की ओर बढ रहा था लेकिन शोरना ने सिल्वा को आउट करके परेरा के साथ उनकी पांचवें विकेट की 74 रन की साझेदारी तोड़ी । सिल्वा शॉर्ट थर्डमैन पर कैच देकर लौटी । इसके बाद अनुष्का संजीवनी आसान रिटर्न कैच दे बैठी ।

श्रीलंका का स्कोर 32वें ओवर में चार विकेट पर 174 रन था और वह बड़े स्कोर की ओर बढता दिख रहा था लेकिन 48 . 4 ओवर में पूरी टीम 202 रन पर आउट हो गई । इससे पहले अटापट्टू ने दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 46 रन बनाये । उन्होंने पांचवें ओवर में मारूफा अख्तर को कवर के ऊपर से छक्का जड़ा ।

अटापट्टू ने दूसरे विकेट के लिये परेरा के साथ 72 रन की साझेदारी की । इससे पहले मारूफा ने पारी की पहली गेंद पर विश्मी गुणरत्ने (0) का विकेट ले लिया था । अटापट्टू इस बीच वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली श्रीलंका की पहली महिला क्रिकेटर बन गई ।

इनपुट पीटीआई भाषा