Women's T20 World Cup for Blind: 13.3 ओवर और 41 पर ढेर श्रीलंका, 7 खिलाड़ी रन आउट, 18 गेंद में भारत जीता

उद्घाटन समारोह के बाद भारत और श्रीलंका का मैच हुआ जिसमें श्रीलंका की दृष्टिबाधित महिला टीम 13.3 ओवर में महज 41 रन पर आउट हो गयी।

November 11, 2025

नई दिल्लीः भारत ने दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के शुरुआती मुकाबले में मंगलवार को यहां श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया। पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मॉडर्न स्कूल मैदान में इस विश्व कप का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत दिव्यांगजनों के लिए समर्थनम ट्रस्ट की दिल्ली शाखा के छात्रों द्वारा सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत राष्ट्रगान के साथ हुई। ठाकुर ने इस मौके पर कहा, ‘‘मैं सभी टीमों को विश्व कप के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें हम आपको टेलीविजन पर देखेंगे।’’

उद्घाटन समारोह के बाद भारत और श्रीलंका का मैच हुआ जिसमें श्रीलंका की दृष्टिबाधित महिला टीम 13.3 ओवर में महज 41 रन पर आउट हो गयी। भारत ने शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए श्रीलंका के सात बल्लेबाजों को रन आउट किया।

जबकि दीपिका टीसी, गंगा कदम और जमुना रानी टुडू को एक-एक सफलता मिली। भारत ने कप्तान दीपिका टीसी की 14 गेंद में चार चौके जड़ित 26 रन की नाबाद पारी के बूते महज तीन ओवर में इस मामूली लक्ष्य को हासिल कर लिया। अनेखा देवी ने छह गेंदों पर तीन चौकों की मदद से नाबाद 15 रन बनाए। 
 

