Women's T20 World Cup for Blind: टीम इंडिया ने बनाए 292 रन, ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवर में 57 रन पर आउट, 209 रन से जीता भारत

Women's T20 World Cup for Blind: श्रीलंका के 88 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने 5.2 ओवर में एक विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

November 12, 2025

नई दिल्लीः भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को यहां महिला दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से रौंद दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान दीपिका टीसी (91 रन, 58 गेंद) और फुला सरेन (नाबाद 54, 22 गेंद) के अर्धशतक से चार विकेट पर 292 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

ऑस्ट्रेलिया ने 52 अतिरिक्त रन देने के अलावा 26 रन पेनल्टी के भी दिए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवर में 57 रन पर आउट हो गई। दीपिका को मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। एक अन्य मैच में नेपाल ने श्रीलंका को नौ विकेट से हराया। श्रीलंका के 88 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने 5.2 ओवर में एक विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

