Women's T20 World Cup 2024: बांग्लादेश में नहीं, अब इस देश में होगा महिला टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी का बड़ा ऐलान

ICC Women's T20 World Cup 2024: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह दूसरी बार है जब यूएई T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, इससे पहले 2021 में पुरुषों का टूर्नामेंट यहाँ खेला गया था। बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जहाँ छात्रों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी ज्योफ एलार्डिस ने एक बयान में कहा, "बांग्लादेश में महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी न करना शर्म की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) एक यादगार आयोजन कर सकता था। मैं बीसीबी की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बांग्लादेश में इस आयोजन की मेजबानी के लिए सभी रास्ते तलाशे, लेकिन भाग लेने वाली कई टीमों की सरकारों की यात्रा संबंधी सलाह के कारण यह संभव नहीं था। हालांकि, वे मेजबानी के अधिकार बरकरार रखेंगे। हम निकट भविष्य में बांग्लादेश में आईसीसी वैश्विक आयोजन करने की उम्मीद करते हैं।"

