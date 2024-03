WPL 2024 playoffs schedule: यूपी वारियर्स और गुजरात जाइंट्स का सपना टूटा, ये तीन टीम प्लेऑफ में, कब होंगे मैच और कहां देख सकते हैं लाइव

Highlights दिल्ली की टीम पहले, मुंबई दूसरे और बेंगलोर तीसरे पायदान पर है। आरसीबी महिला टीम के अब आठ मैचों में आठ अंक हैं। प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) और दिल्ली कैपिटल्स की टीम है।

Women's Premier League 2024 playoffs schedule 2024: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 मैच अंतिम चरण में है। आज अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के सामने गुजरात जाइंट्स की टीम है। गुजरात जाइंट्स और यूपी वारियर्स को बड़ा झटका लगा है। दोनों टीम डब्ल्यूपीएल से बाहर हो गई है। प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) और दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। अंत तालिका में दिल्ली की टीम पहले, मुंबई दूसरे और बेंगलोर तीसरे पायदान पर है। आरसीबी महिला टीम के अब आठ मैचों में आठ अंक हैं।

A record-breaking spell of seam bowling followed by a clinical chase and entry to the playoffs 🙌🏻



Recap the #MIvRCB clash 🎥 #TATAWPLpic.twitter.com/NGtgZ6BYol — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 13, 2024

इस बीच बुधवार (13 मार्च) को दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स का मैच तय करेगा कि कौन सी टीम डब्ल्यूपीएल 2024 फाइनल में सीधे स्थान बुक करेगी। अंक तालिका में शीर्ष तीन टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती हैं। टॉप टीम सीधे फाइनल खेलेगी। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर खेलती हैं और विजेता WPL 2024 फाइनल के लिए क्वालीफाई करता है।

Fire with the ball 👍

Calmness with the bat 👍



For her exceptional all-round performance, @ellyseperry receives the Player of the Match Award 🏆#TATAWPL | #MIvRCBpic.twitter.com/UxyHpF8rIL — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 12, 2024

महिला प्रीमियर लीग 2024 प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल और मैच का समय एलिमिनेटर: आरसीबी बनाम टीबीसी, 15 मार्च, शाम 7:30 बजे, अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली।

महिला प्रीमियर लीग 2024 फाइनलः एलिमिनेटर बनाम टीबीसी का विजेता, 17 मार्च, अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

महिला प्रीमियर लीग 2024 प्लेऑफ़ लाइव मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग विवरणः

महिला प्रीमियर लीग 2024 का प्लेऑफ चरण कब शुरू होगा? 15 मार्च 2024 को होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 15 मार्च को एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी।

WPL 2024 एलिमिनेटर किस समय शुरू होगा? महिला प्रीमियर लीग एलिमिनेटर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल कब होगा? फाइनल 17 मार्च को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

एलिमिनेटर का सीधा प्रसारण? WPL 2024 एलिमिनेटर का लाइव प्रसारण अंग्रेजी कमेंट्री के साथ स्पोर्ट्स 18 पर होगा। जियो सिनेमाज भारत में WPL 2024 मैचों की लाइव स्ट्रीम करेगा।

WPL 2024 प्लेऑफ की तीन टीमः

दिल्ली कैपिटल्स टीम: मेग लैनिंग (कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमाह रोड्रिग्स, एलिस कैप्सी, मारिज़ान कप्प, जेस जोनासेन, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), शिखा पांडे, तितास साधु, स्नेहा दीप्ति, अपर्णा मंडल, अश्वनी कुमारी, मिन्नू मणि, एनाबेल सदरलैंड, लौरा हैरिस, पूनम यादव।

मुंबई इंडियंस टीम: यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), हेले मैथ्यूज, नैट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, एस सजना, पूजा वस्त्रकार, हुमैरा काजी, शबनीम इस्माइल, सैका इशाक, क्लो ट्रायॉन , फातिमा जाफ़र, कीर्तना बालाकृष्णन, इस्सी वोंग, जिन्तिमनी कलिता, प्रियंका बाला, अमनदीप कौर।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), सोफी मोलिनेक्स, एलिसे पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जॉर्जिया वेयरहैम, दिशा कसाट, श्रेयंका पाटिल, आशा शोभना, श्रद्धा पोखरकर, रेणुका ठाकुर सिंह, एकता बिष्ट , केट क्रॉस, सब्बिनेनी मेघना, नादिन डी क्लार्क, सिमरन बहादुर, इंद्राणी रॉय, शुभा सतीश।

आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की की

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी (15 रन पर छह विकेट और नाबाद 40 रन) के हरफनमौला खेल के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने मंगलवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 में मुंबई इंडियन्स को सात विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। मुंबई की पारी को 19 ओवर में 113 रन पर समेटने के बाद आरसीबी ने 15 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर ग्रुप चरण में अपने अभियान का अंत तीसरी स्थान पर किया। टीम की यह आठ मैचों में चौथी जीत है।

मुंबई की टीम पांच जीत के साथ अभी दूसरे स्थान पर है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स सात मैच में इतने ही अंक के साथ पहले स्थान पर है। इन तीनों टीमों ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं। प्लेयर ऑफ द मैच पेरी ने चार ओवर में 15 रन पर छह विकेट चटकाकर डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाने के बाद 38 गेंद में पांच चौके और एक छक्का लगाकर नाबाद 40 रन बनाने के साथ ऋचा घोष के साथ 53 गेंद में 76 रन की अटूट साझेदारी कर टीम की जीत पक्की की। ऋचा 28 गेंद में चार चौके और दो छक्के की मदद से नाबाद 36 रन का योगदान दिया।

Must Win Game ✅@RCBTweets become the third & final team to qualify for the #TATAWPL Play-offs 😍 👏#MIvRCBpic.twitter.com/wWkrptdQab — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 12, 2024

मुंबई के लिए हेली मैथ्यूज (26) और संजीवन संजना (30) ने छह ओवर में 43 रन की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन पेरी ने इसके बाद शानदार गेंदबाजी कर मैच पर आरसीबी की पकड़ बना दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति ने मैथ्यूज और शबनम इस्माइल के खिलाफ चौके जड़े। इस बीच सोफी मोलिन्यू (नौ रन) को जीवनदान मिला लेकिन वह इसका फायदा उठाने में विफल रही।

मैथ्यूज ने उन्हें जबकि नेट सिवर ब्रंट ने स्मृति को आउट मैच में मुंबई की वापसी करायी। दोनों का कैच चोटिल यास्तिका भाटिया की जगह खेल रही विकेटकीपर प्रियंका बाला ने लपका। गेंद से कमाल करने के बाद पेरी छठे ओवर में नैट सिवर ब्रंट के खिलाफ चौका और छक्का लगाकर पावरप्ले में टीम का स्कोर दो विकेट पर 39 रन पहुंचाने में सफल रही।

From applying the learnings from the last game to finishing the job with the bat 😎



Richa Ghosh talks about playoffs qualification, THAT Ellyse Perry spell and much more 👌👌 - By @RajalArora#TATAWPL | #MIvRCB | @13richaghosh | @RCBTweetspic.twitter.com/ChkXC1R2Fz — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 13, 2024

अगले ही ओवर में शबनिम इस्माइल ने सोफी डिवाइन को चलता किया। पेरी और ऋचा घोष ने अगले कुछ ओवरों में सभल कर बल्लेबाजी की। इस दौरान नौवें ओवर में इस्माइल की गेंद पर ऋचा को जीवनदान मिला। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 11वें ओवर में सिवर ब्रंट के खिलाफ चौका और छक्का लगाकर रनगति को तेज किया।

इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया। ऋचा ने पूजा वस्त्राकर के खिलाफ 15वें ओवर में छक्का लगाया जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर पेरी ने चौका लगाकर टीम की जीत पर मुहर लगा दी। इससे पहले मुंबई के लिए मैथ्यूज ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक तेवर दिखाते हुए चार चौके और दो छक्के जड़े।

उन्होंने तीसरे ओवर में रेणुका सिंह के खिलाफ चौका और छक्का लगाया। संजना ने सोफी मोलिनेक्स पर दो चौके लगाये। सोफी डिवाइन ने छठे ओवर की आखिरी गेंद पर मैथ्यूज को आउट कर आरसीबी को पहली सफलता दिलायी। संजना ने इस गेंदबाज के खिलाफ चौका और फिर छक्का लगाया।

पैरी ने इसके बाद लगातार अंतराल पर छह विकेट झटके। उन्होंने संजना और हरमनप्रीत कौर को आउट कर मुंबई का स्कोर नौ ओवर में तीन विकेट पर 65 रन कर दिया। उन्होंने इसके बाद 11वें ओवर में अमेलिया केर (दो) और अमनजोत कौर (चार) को पवेलियन की राह दिखायी। इस गेंदबाज ने अपने आखिरी ओवर में पूजा वस्त्राकर (छह) और सिवर ब्रंट (10) को आउट कर मुंबई की वापसी की राह मुश्किल कर दी। प्रियंका बाला ने 18 गेंद में नाबाद 19 रन बनाकर टीम के स्कोर को 113 रन तक पहुंचाया।