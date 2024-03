WPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जाइंट्स को 7 विकेट से हराया, 127 का लक्ष्य 13 ओवर में हासिल किया

Highlights दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जाइंट्स को 7 विकेट से हराया गुजरात जाइंट्स को नौ विकेट पर 126 रन पर रोक दिया दिल्ली कैपिटल्स ने ये लक्ष्य केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया

Delhi Capitals Women vs Gujarat Giants: महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जाइंट्स के बीच खेले गए मैच में शीर्ष पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स ने एक और एक जीत हासिल की। गुजरात जाइंट्स को नौ विकेट पर 126 रन पर रोकने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने ये लक्ष्य केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शैफाली वर्मा ने 71 और जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 38 रन बनाए।

Roaring into the 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 🥳@DelhiCapitals are one step closer for the ultimate prize 🏆#TATAWPL | #Final | #DCvGGpic.twitter.com/Z5KnvUofl9