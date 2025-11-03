Team India Victory Parade: क्या नहीं होगी महिला खिलाड़ियों की विश्व कप विक्ट्री परेड? बीसीसीआई सचिव ने बताया प्लान

Team India Victory Parade:बीसीसीआई ने महिला टीम की ऐतिहासिक आईसीसी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए विजय परेड की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया है कि महिला खिलाड़ियों के परेड की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

भारतीय महिला टीम ने एक साल से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म करते हुए पहली बार फाइनल में पहुँची दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व कप खिताब जीता। हालाँकि, 4-7 नवंबर को दुबई में होने वाली आईसीसी बैठकों से वरिष्ठ अधिकारियों के लौटने के बाद ही जश्न मनाने की योजना बनाई जाएगी।

#WATCH मुंबई: BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "... आज की जीत के बाद, हमारी टीम को तुरंत ट्रॉफी मिल गई। जब हमारी पुरुष टीम ने दुबई में एशिया कप जीता, तो आज तक ट्रॉफी BCCI कार्यालय में नहीं पहुंची... 10 दिन पहले, हमने ACC अध्यक्ष को पत्र लिखकर BCCI को जल्द से जल्द ट्रॉफी सौंपने का… pic.twitter.com/BjDYuGAA0N — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 2, 2025

सैकिया ने मुंबई हवाई अड्डे से आईएएनएस को बताया, "फिलहाल विजय परेड जैसी कोई योजना नहीं है। मैं आईसीसी बैठक में शामिल होने के लिए दुबई जा रहा हूँ। कई अधिकारी भी वहाँ जा रहे हैं, इसलिए लौटने के बाद हम उसी के अनुसार योजना बनाएंगे।"

सैकिया ने आगे कहा कि बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष उठाएगा ताकि उसकी सही वापसी की मांग की जा सके। उन्होंने कहा, "हम एशिया कप ट्रॉफी का मामला आईसीसी के समक्ष उठाएंगे और उम्मीद है कि हमें अपनी ट्रॉफी उस सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ वापस मिलेगी जिसका वह हकदार है।"

भारत ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से 2025 पुरुष टी20 एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यह बात सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम द्वारा 28 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सलमान आगा एंड कंपनी के खिलाफ पांच विकेट से फाइनल जीतने के तुरंत बाद कही गई।

#WATCH | Mumbai | BCCI Secretary Devajit Saikia says, "... After today's victory, our team got the trophy immediately. When our men's team won the Asia Cup in Dubai, the trophy, till date, has not landed in the BCCI office... 10 days ago, we have written to the ACC Chairperson,… pic.twitter.com/54Im6feMp9 — ANI (@ANI) November 2, 2025

दोनों टीमों के बीच पहले सीमा पार तनाव के कारण, नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के फैसले के कारण अफरा-तफरी मच गई। भारत ने अपनी चैंपियनशिप जीत का जश्न बिना किसी भौतिक ट्रॉफी या खिलाड़ियों के लिए विजेता पदक के मनाया।

बीसीसीआई ने ट्रॉफी और विजेता पदकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एसीसी को औपचारिक रूप से पत्र लिखा; यह मामला अभी तक अनसुलझा है।