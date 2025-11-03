Team India Victory Parade: क्या नहीं होगी महिला खिलाड़ियों की विश्व कप विक्ट्री परेड? बीसीसीआई सचिव ने बताया प्लान

Team India Victory Parade: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीती।

Team India Victory Parade:बीसीसीआई ने महिला टीम की ऐतिहासिक आईसीसी विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए विजय परेड की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया है कि महिला खिलाड़ियों के परेड की फिलहाल कोई योजना नहीं है। 

भारतीय महिला टीम ने एक साल से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म करते हुए पहली बार फाइनल में पहुँची दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व कप खिताब जीता। हालाँकि, 4-7 नवंबर को दुबई में होने वाली आईसीसी बैठकों से वरिष्ठ अधिकारियों के लौटने के बाद ही जश्न मनाने की योजना बनाई जाएगी।

सैकिया ने मुंबई हवाई अड्डे से आईएएनएस को बताया, "फिलहाल विजय परेड जैसी कोई योजना नहीं है। मैं आईसीसी बैठक में शामिल होने के लिए दुबई जा रहा हूँ। कई अधिकारी भी वहाँ जा रहे हैं, इसलिए लौटने के बाद हम उसी के अनुसार योजना बनाएंगे।"

सैकिया ने आगे कहा कि बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष उठाएगा ताकि उसकी सही वापसी की मांग की जा सके। उन्होंने कहा, "हम एशिया कप ट्रॉफी का मामला आईसीसी के समक्ष उठाएंगे और उम्मीद है कि हमें अपनी ट्रॉफी उस सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ वापस मिलेगी जिसका वह हकदार है।"

भारत ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से 2025 पुरुष टी20 एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यह बात सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम द्वारा 28 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सलमान आगा एंड कंपनी के खिलाफ पांच विकेट से फाइनल जीतने के तुरंत बाद कही गई।

दोनों टीमों के बीच पहले सीमा पार तनाव के कारण, नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के फैसले के कारण अफरा-तफरी मच गई। भारत ने अपनी चैंपियनशिप जीत का जश्न बिना किसी भौतिक ट्रॉफी या खिलाड़ियों के लिए विजेता पदक के मनाया।

बीसीसीआई ने ट्रॉफी और विजेता पदकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एसीसी को औपचारिक रूप से पत्र लिखा; यह मामला अभी तक अनसुलझा है।

