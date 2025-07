WI vs AUS, 2nd Test: लाबुशेन-इंगलिस बाहर और स्टीव स्मिथ की वापसी?, ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की प्लेइंग इलेवन, देखिए पूरी सूची

Highlights ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में इंडीज को 159 रन से करारी मात दी थी। WTC फाइनल की बाकी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। रोस्टन चेस की वेस्टइंडीज के खिलाफ पैट कमिंस टीम की अगुआई करेंगे।

WI vs AUS, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे और दूसरा टेस्ट 3 जुलाई (शुक्रवार) से शुरू हो रहा है। 3 जुलाई से ग्रेनेडा के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महीने की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान अपनी उंगली में फ्रैक्चर होने के बाद स्टीव स्मिथ टीम में वापस आ गए हैं। मारनस लाबुशेन को खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में इंडीज को 159 रन से करारी मात दी थी।

Australia have locked in their playing XI for the second #WIvAUS Test in Grenada 📝 More from #WTC27 👉 https://t.co/OTJVUlEMg0 pic.twitter.com/aIgxVQ18ym

जबकि WTC फाइनल की बाकी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसमें रोस्टन चेस की वेस्टइंडीज के खिलाफ पैट कमिंस टीम की अगुआई करेंगे। 36 वर्षीय खिलाड़ी सीरीज के दूसरे मैच में जोश इंगलिस की जगह लेंगे। पहले मैच में प्लेइंग इलेवन में शामिल जोश इंगलिस को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जोश इंगलिस ने दोनों पारी में 5 और 12 रन का योगदान दिया था।

उस्मान ख्वाजा, सैम कोंस्टास, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड।

Plenty to ponder after the Barbados defeat but the West Indies keep the positives in mind as they aim to bounce back in St. George's 💪



More ➡️ https://t.co/pNz9MSvhdUpic.twitter.com/h5jlOFCSQn