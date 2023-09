Cricket Australia neck guards News: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नेक गार्ड को अनिवार्य क्यों किया? जानें क्या है

Highlights मौजूदा नियमों के अनुसार दंड का सामना करना पड़ेगा। 2014 में फिलिप ह्यूज के दुखद निधन के बाद से सीए ने वकालत की गई है। तेज या मध्यम तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए नेकगार्ड पहनना जरूरी है।

Cricket Australia neck guards News: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को नेकगार्ड पहनना अनिवार्य होगा। जो भी खिलाड़ी इन नियमों की अवहेलना करेगा, उसे मौजूदा नियमों के अनुसार दंड का सामना करना पड़ेगा।

2014 में फिलिप ह्यूज के दुखद निधन के बाद से सीए ने वकालत की गई है, लेकिन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे सभी बल्लेबाज उनका उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। वर्ष 2023- 24 की खेलने की नयी शर्तो और नियमों के तहत आस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेज या मध्यम तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए नेकगार्ड पहनना जरूरी है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात सितंबर को पहले वनडे के दौरान कैगिसो रबाडा का बाउंसर कैमरन ग्रीन के गले में लगने के बाद यह फैसला लिया गया। गेंद ग्रीन के हेलमेट में फिक्स नेकगार्ड पर टकराई और उन्हें कनकशन (सिर की चोट) के कारण बाहर जाना पड़ा।

The video tribute in memory of Phillip Hughes, played at 4:08pm in Adelaide. Gone, but never forgotten #63notouthttps://t.co/yst27sdCd2