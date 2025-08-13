कौन हैं जेडन सील्स, 3 मैच में झटके 10 विकेट, 34 साल बाद वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान से पहली वनडे सीरीज जीती

Highlights वेस्टइंडीज़ की 34 सालों में पाकिस्तान पर पहली वनडे सीरीज जीत है। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती थी। 202 रन से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 अपने नाम की।

Jayden Seales Pakistan Vs West Indies 3rd ODI Highlights: कमाल का खिलाड़ी और शानदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज में 10 विकेट लेते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज पर कब्जा किया। पहले मैच में 1, दूसरे मैच में 3 और तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तहस नहस किया। जेडन सील्स ने 6/18 का रिकॉर्ड तोड़ स्पेल किया, जिससे वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 92 रनों पर ढेर कर तीसरा वनडे 202 रनों से जीत लिया और साथ ही सीरीज़ भी 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज़ की 34 सालों में पाकिस्तान पर पहली वनडे सीरीज जीत है।

An emphatic performance from the West Indies as they clinch their first bilateral series over Pakistan since November 1991 😲



Details 👇https://t.co/CkWOuVL25N — ICC (@ICC) August 13, 2025

The West Indies thunder in Trinidad to take the ODI series against Pakistan 👊#WIvPAK 📲 https://t.co/D8Jtqrd9Gwpic.twitter.com/R9eF79mcyh— ICC (@ICC) August 12, 2025

तीसरा वनडे और सीरीज जीतने के लिए 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान सील्स के 18 रन पर 6 विकेट के सामने 29.2 ओवर में मात्र 92 रन पर ढेर हो गया। वेस्टइंडीज ने इससे पहले पहला मैच गंवाया था और फिर बारिश से बाधित दूसरा मैच जीता था। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती थी।

यह सीरीज़ जीत वेस्टइंडीज को 2027 के वनडे विश्व कप में जगह बनाने के उनके अभियान में भी मदद करेगी। कप्तान शाई होप के शतक और तेज गेंदबाज जेडन सील्स की घातक गेंदबाजी की मदद से वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 202 रन से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 अपने नाम की।

होप ने 94 गेंद पर नाबाद 120 रन बनाए जिसमें 10 चौके और पांच छक्के शामिल हैं। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 294 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में 29.2 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। उसके केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे, जिनमें सलमान आगा ने सर्वाधिक 30 रन बनाए।

जेडन सील्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर छह विकेट लिए। इस तरह से वेस्टइंडीज 1991 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला जीतने में सफल रहा। इसके साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट और ट्वेंटी-20 प्रारूपों में घरेलू श्रृंखलाओं में हार का सिलसिला भी समाप्त कर दिया।

यह बड़ी जीत कैरेबियाई क्रिकेट के लिए आयोजित दो दिवसीय आपातकालीन सम्मेलन के बाद आई। होप ने ब्रायन लारा और क्लाइव लॉयड जैसे महान खिलाड़ियों के साथ इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और वेस्टइंडीज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से शीर्ष पर लाने के लिए रणनीति बनाने में मदद की।

ऑस्ट्रेलिया से लगातार आठ मैच हारने और फिर फ्लोरिडा में पाकिस्तान से टी-20 श्रृंखला 2-1 से हारने के बाद वेस्टइंडीज ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान से एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच पांच विकेट से गंवा दिया था। वेस्टइंडीज ने दूसरे एकदिवसीय मैच में पांच विकेट से जीत हासिल कर श्रृंखला को बराबर किया और फिर तीसरे मैच में भी दबदबा बनाया।

होप ने मंगलवार को ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए मैच में जस्टिन ग्रीव्स के साथ लगभग आठ ओवर में सातवें विकेट के लिए 110 रन की अटूट साझेदारी की। ग्रीव्स ने केवल 24 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाए, जिसमें दो छक्के और चार चौके शामिल थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के शीर्ष तीन बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए।

सलामी बल्लेबाज़ सैम अयूब पारी की तीसरी गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी रन नहीं बना पाए और तीसरे ओवर में कप्तान मोहम्मद रिज़वान के शून्य पर आउट होने से पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर आठ रन हो गया। सील्स ने बाबर आज़म (09) को एलबीडब्ल्यू आउट करके अपना चौथा विकेट लिया। हसन नवाज़ (13) गुडाकेश मोती की गेंद पर स्टंप आउट हो गए, जबकि रोस्टन चेज़ ने हुसैन तलत (01) को बोल्ड कर दिया।