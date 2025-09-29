ACC प्रमुख मोहसिन नकवी द्वारा टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी न दिए जाने पर BCCI ने क्या कहा?

मुंबई: बीसीसीआई नवंबर में होने वाली आईसीसी की अगली बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ "बहुत कड़ा विरोध" दर्ज कराएगा, जो दुबई में भारतीय टीम द्वारा उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद ट्रॉफी लेकर चले गए।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के इनकार को सही ठहराया

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के इनकार को सही ठहराते हुए कहा कि भारत ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकता जो "देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है।" भारत ने रविवार को फाइनल में पाकिस्तान को पाँच विकेट से हराया, जिसमें तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली और उन्हें फाइनल मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

सैकिया ने कहा, "जहां तक ​​ट्रॉफी का सवाल है, ट्रॉफी वितरण का सवाल है, भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है।" उन्होंने कहा, "हमने ट्रॉफी स्वीकार न करने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे उस सज्जन को ट्रॉफी और पदक अपने होटल ले जाने की अनुमति नहीं मिलती।"

On Asia Cup 2025 Champions Team India not accepting the trophy from the Head of the ACC and PCB Chairman, Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, "India is fighting a war with a country and a leader belonging to that country was supposed to hand over…

उन्होंने कहा, "यह अप्रत्याशित है, बेहद बचकाना है और हम नवंबर के पहले हफ़्ते में दुबई में होने वाली आईसीसी की आगामी बैठक में आईसीसी के समक्ष इसका कड़ा विरोध दर्ज कराएँगे।" नक़वी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। सैकिया ने प्रतियोगिता में भारतीय टीम के अपराजित प्रदर्शन की सराहना की।

उन्होंने कहा, "भारत ने ग्रुप चरण में सभी सात मैच जीते। पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैच जीते। इसके बाद ग्रुप चार में भी उन्होंने मैच जीते और अंत में भी।" पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के साथ संबंधों की भारी आलोचना के बावजूद टीम के टूर्नामेंट खेलने के फैसले पर, सैकिया ने कहा कि बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया है।

उन्होंने कहा, "...जब यह एक द्विपक्षीय टूर्नामेंट होता है, तो भारत पाकिस्तान या किसी अन्य शत्रु देश के खिलाफ नहीं खेलेगा और बीसीसीआई पिछले 12 से 15 सालों से ऐसा करता आ रहा है।"

उन्होंने कहा, "और अब सरकार ने कहा है कि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में - एशिया कप एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है - या एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जिसमें कई अन्य देश भी शामिल होते हैं। उन टूर्नामेंटों में, भारतीय टीम को, चाहे वह क्रिकेट हो या फुटबॉल, खेलना ही होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "वरना, हमारे बाकी खेलों को नुकसान होगा या अंतर्राष्ट्रीय महासंघों द्वारा महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, इसलिए हमने केंद्र सरकार की नीति का पालन किया। हमने इस तथ्य के बावजूद भाग लिया कि कुछ वर्गों से कुछ विरोध या प्रतिरोध हो रहा है।"

सैकिया ने कहा कि इस एशिया कप के तीनों मैचों में पाकिस्तान को हराना "हमारे लोगों के लिए खुशी" लेकर आएगा। उन्होंने कहा, "आज, पाकिस्तान पर इस शानदार जीत और 3-0 की शानदार जीत के साथ, मुझे यकीन है कि हम अपने लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। देश को भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर वाकई गर्व है।"