West Indies vs Australia, 3rd Test 2025: 100वां टेस्ट में कमाल, 7.3 ओवर, 4 मेडन, 9 रन और 6 विकेट, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

स्टार्क ने नौ रन देकर छह विकेट लिए और स्कॉट बोलैंड ने हैट्रिक ली जिससे ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट क्रिकेट के दूसरे न्यूनतम स्कोर 27 रन पर आउट कर दिया तथा तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 176 रन से जीत कर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। वेस्टइंडीज पर एक समय टेस्ट क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर पर आउट होने का खतरा मंडरा रहा था।

लेकिन खराब फील्डिंग का फायदा उठाकर वह न्यूजीलैंड के 26 रन के विश्व रिकॉर्ड से एक रन आगे निकलने में सफल रहा। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे स्टार्क ने अपनी पहली 15 गेंद पर पांच विकेट लिए जो टेस्ट इतिहास में सबसे तेज पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में 15वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लिए।

बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट भी पूरे किए। उन्होंने वेस्टइंडीज़ की दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर एक विकेट और पहले ही ओवर में तीन विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया को सबीना पार्क में पहले दिन-रात्रि टेस्ट में 204 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे वेस्टइंडीज को हराने और श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप करने में केवल 14.3 ओवर लगे।

यह मैच केवल ढाई दिन में समाप्त हो गया। वेस्टइंडीज के शीर्ष छह बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर केवल छह रन बनाए। उसके सात बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए। उसकी तरफ से जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 11 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच 159 रन और दूसरा टेस्ट मैच 133 रन से जीता था और इस तरह से फ्रैंक वारेल ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी।

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए स्टार्क ने कहा, ‘‘यह शानदार श्रृंखला रही। पूरे मैच में बल्लेबाजों के लिए हालत बहुत अच्छे नहीं रहे। ऐसी परिस्थितियों में दूधिया रोशनी में सख्त गुलाबी गेंद से खेलना आसान नहीं होता लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा।’’ स्टार्क ने लगातार गेंदों पर केवलन एंडरसन और ब्रैंडन किंग को आउट किया लेकिन उन्होंने हैट्रिक का मौका गंवा दिया।

जबकि बोलैंड ने जस्टिन ग्रीव्स, शमर जोसेफ और जोमेल वार्रिकन के विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। यह किसी ऑस्ट्रेलियाई की 10वीं टेस्ट हैट्रिक है। बोलैंड ने दो रन देकर तीन विकेट लिए। वेस्टइंडीज का यह टेस्ट क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर है। उसने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ इसी मैदान पर बनाए गए 47 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया।

छठे ओवर में उसका स्कोर छह विकेट पर 11 रन था उस पर टेस्ट इतिहास के न्यूनतम स्कोर पर आउट होने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन 14वें ओवर में 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास की खराब फील्डिंग के कारण वेस्टइंडीज को एक रन लेने का मौका मिला और वह 27 रन तक पहुंच गया।

जिससे न्यूजीलैंड का 70 साल पुराना 26 रन का रिकॉर्ड टूटने से बच गया, जो उसने 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ ऑकलैंड में बनाया था। इससे पहले अल्ज़ारी जोसेफ़ के 27 रन पर पांच विकेट की बदौलत वेस्टइंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 121 रन पर समेट दिया, जिससे उसे जीत के लिए 204 रन का लक्ष्य मिला।

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन छह विकेट पर 99 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसने बाकी विकेट केवल आठ ओवर में गंवा दिए। कैमरन ग्रीन (42) दिन की पहली गेंद पर आउट हो गए और उसके बाद बाकी बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 225 रन बनाए थे जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 143 रन पर आउट हो गई थी।

वेस्टइंडीज़ के कप्तान रोस्टन चेज़ ने कहा कि श्रृंखला का इस तरह से अंत करना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा,,‘‘हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरी श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान किया लेकिन हमारे बल्लेबाज अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे।’’ वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कैरेबियाई लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा, ‘‘आज के परिणाम से पूरी तरह से निराश हैं।’’