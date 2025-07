West Indies vs Australia, 2nd Test 2025: घर में घुसकर वेस्टइंडीज को रौंदा?, सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया, जमैका में इज्जत बचाने की बारी!

Highlights तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज की तरफ से शमर जोसेफ ने 66 रन देकर चार विकेट लिए। मिशेल स्टार्क ने आठ ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

West Indies vs Australia, 2nd Test 2025: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन ही 133 रन से हराकर श्रृंखला अपने नाम की और इस तरह से फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन वेस्टइंडीज को 34.3 ओवर में 143 रन पर आउट कर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ (71) और कैमरन ग्रीन (52) के अर्धशतकों की मदद से अपनी दूसरी पारी में 243 रन बनाकर वेस्टइंडीज के सामने 277 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा।

