West Indies vs Australia, 2nd T20I 2025: 33 गेंद, 78 रन, 7 चौके और 5 छक्के, जोश इंगलिस की धमाकेदार पारी, कैमरन ग्रीन के साथ 131 रन की साझेदारी

Highlights West Indies vs Australia, 2nd T20I 2025: वेस्टइंडीज़ की गेंदबाज़ी और क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। West Indies vs Australia, 2nd T20I 2025: आंद्रे रसेल के लिए यह आदर्श विदाई नहीं थी। West Indies vs Australia, 2nd T20I 2025: ऑस्ट्रेलिया को 28 गेंद शेष रहते जीत दिला दी।

West Indies vs Australia, 2nd T20I 2025: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की। पहले मैच में 3 विकेट से मात दी थी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे हो गया है। जोश इंगलिस की धमाकेदार पारी से इंडीज गेंदबाज की कमर तोड़ दी। इंगलिस ने 33 गेंद में 78 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। जोश इंगलिस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। जोश इंगलिस ने कैमरन ग्रीन के साथ 131 रन की साझेदारी कर जीत दिलाई। वेस्टइंडीज़ की गेंदबाज़ी और क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन बेहद खराब रहा।

Josh Inglis' fiery knock propelled Australia to make it two out of two in the five-match T20I series 👊#WIvAUS 📝: https://t.co/MdkAwjuCR6pic.twitter.com/mrFdZwR1J1 — ICC (@ICC) July 23, 2025

Australia go up 2-0 in the T20I series with a big win ⚡️#WIvAUS 📝: https://t.co/MdkAwjuCR6pic.twitter.com/OVQ8hwY0U8— ICC (@ICC) July 23, 2025

आंद्रे रसेल के लिए यह आदर्श विदाई नहीं थी। उन्होंने एक ही ओवर में तीन कैच छोड़ दिए और इंग्लिस और ग्रीन की जोड़ी को मौका दे दिया। इसके बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने तूफानी शुरुआत की और गेंदबाज़ी की धज्जियाँ उड़ाते हुए सिर्फ़ 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ग्रीन को पिच पर पकड़ बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन एक बार जब उन्होंने पकड़ बना ली, तो उन्हें कोई रोक नहीं पाया।

A guard of honour for Andre Russell 🥹



Follow live: https://t.co/MdkAwju51ypic.twitter.com/Kd96VR4VIc — ICC (@ICC) July 23, 2025

दोनों ने नाबाद 131 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को 28 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। वेस्टइंडीज़ निश्चित रूप से कुछ रन पीछे रह गया, लेकिन उसकी फील्डिंग ने उसे इस स्कोर का बचाव करने का मौका नहीं दिया।