Rinku Singh Uttar Pradesh T20 league: सुपर ओवर में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत, रिंकू सिंह की पावर-हिटिंग, 6-6-6, देखें वीडियो

Highlights गेंदबाज शिवा सिंह को छक्कों की हैट्रिक देकर अपनी टीम को जीत दिलाई। लक्ष्य का पीछा करने के लिए मेरठ ने रिंकू और दिव्यांश जोशी को भेजा। एक बार फिर मैच जीतने वाले शॉट को मारने के लिए लॉन्ग-ऑफ को चुना।

Rinku Singh Uttar Pradesh T20 league: टीम इंडिया के सुपर स्टार और केकेआर के खिलाड़ी रिंकू सिंह ने धमाकेदार पारी खेली। रिंकू सिंह ने एक बार फिर अपनी पावर-हिटिंग क्षमता का प्रदर्शन किया और लगातार तीन छक्के लगाकर अपनी टीम मेरठ मावेरिक्स को मौजूदा उत्तर प्रदेश टी20 लीग में एक रोमांचक मुकाबले में काशी रुद्रस को हराने में मदद की।

रोमांचक मुकाबला सुपर ओवर तक गया, जहां रिंकू ने एक बार फिर अपनी छक्का मारने की क्षमता के साथ मंच पर कब्जा कर लिया और गेंदबाज शिवा सिंह को छक्कों की हैट्रिक देकर अपनी टीम को जीत दिलाई। सुपर ओवर में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने के लिए मेरठ ने रिंकू और दिव्यांश जोशी को भेजा।

