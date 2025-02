WATCH: 'रचिन रविंद्र की चोट के लिए पीसीबी दोषी', लोगों ने ICC से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पाकिस्तान पर पुनर्विचार करने को कहा

Highlights हेड इंजरी असेसमेंट प्रक्रियाओं के तहत उनकी निगरानी जारी रहेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दावा किया कि रविन्द्र "ठीक" हैं चोट के लिए पीसीबी को दोषी ठहराया गया

ICC Champions trophy 2025: न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के पहले वनडे के दौरान एक अजीब चोट लग गई। उनके माथे पर चोट लग गई, जिससे उन्हें खून बहने लगा। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दावा किया कि वह "अन्यथा ठीक हैं", लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इस घटना को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना कर रहा है, सोशल मीडिया यूजर्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पाकिस्तान पर पुनर्विचार करने को कहा है।

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 37वें ओवर में हुई, जब खुशदिल शाह द्वारा माइकल ब्रेसवेल को डीप स्क्वायर लेग की ओर स्लॉग-स्वेप्ट करने के बाद रवींद्र को कैच लेने के लिए खुद को संभालते हुए देखा गया। हालांकि, न्यूजीलैंड के स्टार ने फ्लडलाइट्स के बीच गेंद को देखना भूल गए, क्योंकि गेंद उनके चेहरे पर लगी।

रविंद्र कुछ सेकंड के लिए मैदान की ओर देखते रहे, शायद वे अचंभित थे, क्योंकि उनके चेहरे से खून बहने लगा था, जिससे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान टीम के डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम तुरंत वहां पहुंची। उन्हें मैदान पर लेटा दिया गया, जहां वे कुछ मिनट के लिए लेटे रहे, उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर निकाला गया और उनका चेहरा तौलिए से ढका हुआ था। खचाखच भरे गद्दाफी स्टेडियम में रविंद्र का जोरदार स्वागत किया गया।

इस घटना के बाद, जिसने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच भी चिंता पैदा कर दी, चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान देश के रूप में पाकिस्तान की साख पर सवाल उठे, और चोट के लिए पीसीबी को दोषी ठहराया गया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ़ ने कॉट बिहाइंड पर बात करते हुए बताया कि मुख्य मुद्दा स्टेडियम में एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल था। उन्होंने कहा, "ऐसी लाइट्स में चमक ज़्यादा होती है। इसलिए, जब गेंद सपाट दिशा में जाती है, तो आप अक्सर उसे देख नहीं पाते।"

रचिन रविन्द्र पर अपडेट

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दावा किया कि रविन्द्र "ठीक" हैं, लेकिन सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम के दूसरे मैच से पहले उनकी निगरानी जारी रहेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के बयान में कहा गया, "38वें ओवर में कैच लेने के प्रयास में माथे पर गेंद लगने के बाद रविन्द्र को मैदान से बाहर जाना पड़ा।" "उनके माथे पर चोट लगी है, जिसका इलाज मैदान पर ही किया गया है, लेकिन वे अन्यथा ठीक हैं। वे अपने पहले HIA (हेड इंजरी असेसमेंट) से ठीक हो गए हैं और HIA प्रक्रियाओं के तहत उनकी निगरानी जारी रहेगी।"