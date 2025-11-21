Ashes 2025-26: 32.5 ओवर, 10 विकेट, 20 चौका, 1 छक्का और 172 रन, पर्थ में ढेर इंग्लैंड, स्टार्क ने झटके 7 विकेट

Ashes 2025-26: एशेज टेस्ट के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों के लिए पहली पारी में ओपनिंग साझेदारी शून्य दर्ज की गई है।

Highlightsडेब्यू मैच में वेदरॉल्ड दूसरी गेंद पर डक पर आउट हो गए। मिशेल स्टार्क ने 12.5 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट लिए।गेंदबाजों ने पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड पर भारी दबाव बनाया।

पर्थः एशेज 2025-26 की शुरुआत पर्थ में हो गई। इंग्लैंड की टीम 32.5 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गई। इस दौरान 20 चौके और 1 छक्का लगा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मिशेल स्टार्क की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने पहले टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड पर भारी दबाव बनाया। मिशेल स्टार्क ने 12.5 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट लिए। एशेज टेस्ट के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों के लिए पहली पारी में ओपनिंग साझेदारी शून्य दर्ज की गई है। डेब्यू मैच में वेदरॉल्ड दूसरी गेंद पर डक पर आउट हो गए। 


स्टार्क द्वारा 7/58-

टेस्ट मैचों में स्टार्क के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत आंकड़े

पर्थ स्टेडियम में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत आंकड़े

21वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के लिए घरेलू एशेज टेस्ट में दूसरा 7 विकेट हॉल

ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट के पहले दिन सात विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज़

1990/91 में WACA में क्रेग मैकडरमॉट द्वारा लिए गए आठ विकेट के बाद।


टेस्ट मैचों में स्टार्क के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े-

7/58 बनाम इंग्लैंड, पर्थ 2025 (आज)

6/9 बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन 2025

6/48 बनाम भारत, एडिलेड 2024

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एशेज टेस्ट की सबसे छोटी पहली पारी (गेंदों के हिसाब से)

143 गेंद, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 1887

193 गेंद, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न 1902

197 गेंद, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025।


