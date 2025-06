WATCH: जेम्स एंडरसन की 11 साल बाद टी20 क्रिकेट में वापसी, तीन विकेट चटकाए

Highlights एंडरसन रविवार को इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में 11 साल बाद टी20 मैच खेलने के लिए लौटे उन्हें डरहम के खिलाफ लंकाशायर की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया इस मैच में उन्होंने चार ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट लिए

James Anderson: जेम्स एंडरसन रविवार को इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में 11 साल बाद टी20 मैच खेलने के लिए लौटे। एंडरसन को डरहम के खिलाफ लंकाशायर की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। अब 42 वर्षीय एंडरसन ने आखिरी बार 3935 दिन पहले टी20 मैच खेला था। अगस्त 2014 के बाद से यह उनका पहला मैच है, जब उन्होंने लंकाशायर के लिए वारविकशायर के खिलाफ टी20 ब्लास्ट मैच खेला था।

मिशेल स्टेनली की जगह इलेवन में शामिल हुए एंडरसन ने लंकाशायर के फील्डिंग करने के बाद गेंदबाजी की शुरुआत की। तेज गेंदबाज ने अपने पहले ओवर में सिर्फ तीन रन दिए और दूसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज जी क्लार्क का विकेट लिया। उसी स्पेल में अपने तीसरे ओवर में एंडरसन ने एजेड लीस को भी आउट कर दिया।

Jimmy Anderson is back in the Vitality Blast, and back in the wickets 🌹 pic.twitter.com/TiXBBZsyaz