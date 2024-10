Irani Cup 2024: 26 साल और 336 दिन में दोहरा शतक?, चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, देखें टॉप-4 लिस्ट

Highlights ईरानी कप में दोहरा शतक बनाने वाले चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ईरानी कप मैच में भाग लेने के लिए भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया। यशस्वी जयसवाल 21 साल और 63 दिन की उम्र में उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के हैं।

Irani Cup 2024: कमाल का खिलाड़ी। बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में सरफराज खान को जगह नहीं दी गई। ईरानी कप मैच में भाग लेने के लिए भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया। लेकिन खान ने दिखा दिया। आखिर कब तक मुझे बाहर रखोगे। सरफराज खान बुधवार को लखनऊ में शेष भारत के खिलाफ मुंबई के मैच के दौरान ईरानी कप में दोहरा शतक बनाने वाले चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 26 साल और 346 दिन की उम्र में सरफराज ने दूसरे दिन 253 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया।

Irani Cup 2024: ईरानी कप में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी-

1. यशस्वी जयसवालः 21 साल और 63 दिन

2. प्रवीण आमरेः 22 वर्ष और 80 दिन

3. गुंडप्पा विश्वनाथः 25 वर्ष और 255 दिन

4. सरफराज खानः 26 साल और 346 दिन।

साथी यशस्वी जयसवाल 21 साल और 63 दिन की उम्र में उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के हैं। सूची में सरफराज से आगे प्रवीण आमरे (22 वर्ष और 80 दिन) और गुंडप्पा विश्वनाथ (25 वर्ष और 255 दिन) अन्य दो हैं। यह ईरानी कप में मुंबई के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है, जो 1972 में रामनाथ पारकर द्वारा बनाए गए 195 रनों से बेहतर था।

शेष भारत और रणजी ट्रॉफी के विजेता मुंबई के बीच ईरानी कप प्रतियोगिता मंगलवार से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे मुंबई की अगुआई कर रहे हैं। शेष भारत की कमान महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ संभाल रहे हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज मुंबई की टीम का हिस्सा हैं।

इस मैच में मुंबई को सरफराज के छोटे भाई और शानदार लय में चल रहे मुशीर खान की सेवांए नहीं मिलेंगी। मुशीर कार दुर्घटना में लगी चोट से उबर रहे हैं। मुशीर की कार उनके आजमगढ़ स्थित अपने पैतृक आवास से लखनऊ आते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दुघर्टनाग्रस्त हो गयी थी। विकेटकीपर बल्लेबाज जुरेल और बायें हाथ के तेज गेंदबाज दयाल शेष भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।