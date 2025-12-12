India U19 vs United Arab Emirates U19: भारत ने यूएई को 234 रन से रौंदा, वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंद में खेली 171 की पारी

Highlights India U19 vs United Arab Emirates U19: अंबाती रायडू 2002 में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ नाबाद 177 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं। India U19 vs United Arab Emirates U19: 171 रन आधिकारिक तौर पर युवा वनडे में किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे बड़े स्कोर के रूप में दर्ज हो गए हैं। India U19 vs United Arab Emirates U19: रिकॉर्ड अफगानिस्तान के दरवेश रसूली के नाम था, जिन्होंने 2017 में दस छक्के जड़े थे।

दुबईःटीम इंडिया ने यूएई को 234 रन से हराया। अंडर-19 टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन बनाए, जवाब में यूएई की टीम 7 विकेट पर 199 रन बना सकी और बुरी से हार का सामना करना पड़ा। बिहार के रहने वाले और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखा। 14 वर्षीय इस खिलाड़ी ने यूएई की अंडर-19 गेंदबाजी आक्रमण को अपनी जबरदस्त ताकत से परेशान किया और मैच में एक असाधारण शतक बनाया।

The Sooryavanshi Express at 100 kmph 🚅



Watch India take on UAE in U19 #AsiaCup, LIVE on #SonyLIV and #SonySportsNetwork TV channels 📺 pic.twitter.com/1uTvVKxpvC — Sony LIV (@SonyLIV) December 12, 2025

इस तूफानी पारी की बदौलत वैभव सूर्यवंशी ने भारत की अंडर-19 टीम को एक विशाल स्कोर खड़ा करने में मदद की। इस भारतीय युवा क्रिकेटर ने दो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंडर-19 क्रिकेट जगत में अपना दबदबा कायम किया। सूर्यवंशी ने 95 गेंद में 171 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 14 छक्के मारे।

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने भारत की अंडर-19 टीम की पारी में 171 रनों की शानदार पारी खेली। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दो बड़े रिकॉर्ड तोड़े। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में नौ चौके और 14 छक्के जड़े, जिससे उन्होंने अंडर-19 एशिया कप की एक पारी में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के दरवेश रसूली के नाम था, जिन्होंने 2017 में दस छक्के जड़े थे। 14 वर्षीय खिलाड़ी द्वारा 95 गेंदों पर बनाए गए 171 रन आधिकारिक तौर पर युवा वनडे में किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे बड़े स्कोर के रूप में दर्ज हो गए हैं। वर्तमान में, अंबाती रायडू 2002 में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ नाबाद 177 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं।

वैभव सूर्यवंशी की 95 गेंद में 171 रन की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने अंडर-19 वनडे एशिया कप के अपने शुरुआती मैच में शुक्रवार को यहां यूएई को 234 रन के बड़े अंतर से हराया। इस 14 साल के खिलाड़ी ने 14 छक्के लगाकर अंडर-19 वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम किया।

उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके भी जड़े। सूर्यवंशी की आतिशी पारी के अलावा विहान मल्होत्रा (55 गेंद में 69) और आरोन जॉर्ज (73 गेंद में 69) की अर्धशतकीय पारियों से भारत ने 50 ओवर में छह विकेट पर रिकॉर्ड 433 रन बनाये। यह अंडर-19 वनडे में भारत का सर्वाधिक स्कोर होने के साथ एशिया कप इतिहास का भी सर्वोच्च स्कोर है।

यूएई की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी भी भारत को टक्कर देने की स्थिति में नहीं दिखी। टीम ने पृथ्वी मधु (50) और उद्धिश सूरी (नाबाद 78) की अर्धशतकीय पारियों से सात विकेट पर 199 रन बनाये। सूर्यवंशी की 171 रन की पारी अब युवा वनडे में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

यह रिकॉर्ड अंबाती रायुडु के नाम है जिन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 177 रन बनाये थे। यह अंडर-19 वनडे में नौवा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सूर्यवंशी ने क्रीज पर आते ही यूएई के गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू कर दी। उन्होंने 30 गेंद में अपना अर्धशतक और फिर 56 गेंद में शतक पूरा किया।

बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने जॉर्ज के साथ दूसरे विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। वह 33वें ओवर में स्पिनर सूरी की गेंद पर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मध्य क्रम ने लय बनाए रखी, जिसमें वेदांत त्रिवेदी (34 गेंद में 38 रन), अभिज्ञान कुंडू (17 गेंद में नाबाद 32) और कनिष्क चौहान (12 गेंद में नाबाद 28) ने रनों का प्रवाह जारी रखते हुए भारत को 400 रन के आंकड़े के पार पहुंचाया।

यूएई ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 53 रन तक छह विकेट गंवा दिये। सूरी और मधु ने इसके बाद सातवें विकेट के लिए 144 गेंद में 85 रन की साझेदारी कर टीम के हार को अंतर को कम किया। सूरी ने एक छोर संभाले रखा जिससे भारतीय टीम ने नौ गेंदबाजों के इस्तेमाल के बावजूद यूएई को ऑल आउट नहीं कर सकी।