वाशिंगटन सुंदर काउंटी खेलने के लिए तैयार, हैम्पशायर के साथ किया करार

आज (11 सितंबर) ससेक्स के खिलाफ बारिश के कारण मैच ड्रॉ होने के बाद, हैम्पशायर के लिए अपने बाकी बचे दो मैच, जैसे कि समरसेट और सरे जैसी मज़बूत टीमों के खिलाफ, और भी मुश्किल हो गए हैं।

By रुस्तम राणा | Updated: September 11, 2025 23:26 IST2025-09-11T23:26:02+5:302025-09-11T23:26:02+5:30

नई दिल्ली: हैम्पशायर ने अपने आखिरी दो काउंटी चैंपियनशिप मैचों के लिए भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को अनुबंधित किया है। यह कदम उनके अंकों में भारी कटौती के बाद उठाया गया है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मई में ससेक्स के खिलाफ चैंपियनशिप मैच से संबंधित क्रिकेट अनुशासन पैनल के फैसले के बाद हैम्पशायर के आठ अंक काटे गए। उन्हें घटिया पिच तैयार करने के लिए सीडीपी के पास भेजा गया था और पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के बाद, काउंटी पर जुर्माना लगाया गया है और अंकों में कटौती की गई है।

इन घटनाक्रमों के बाद, हैम्पशायर अब रेलीगेशन ज़ोन के और करीब पहुँच गया है। आज (11 सितंबर) ससेक्स के खिलाफ बारिश के कारण मैच ड्रॉ होने के बाद, हैम्पशायर के लिए अपने बाकी बचे दो मैच, जैसे कि समरसेट और सरे जैसी मज़बूत टीमों के खिलाफ, और भी मुश्किल हो गए हैं।

अब उन्हें उम्मीद होगी कि वाशिंगटन के शामिल होने से उनके बचे रहने की संभावना बढ़ जाएगी। 25 वर्षीय खिलाड़ी हाल ही में इंग्लैंड में भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जहाँ उन्होंने 47 की औसत से 284 रन बनाए थे। 

क्रिकेट निदेशक जाइल्स व्हाइट ने कहा, "काउंटी चैंपियनशिप के लिए वाशिंगटन को क्लब में लाकर हमें खुशी हो रही है। इस गर्मी में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी सीरीज़ शानदार रही और समरसेट और सरे के खिलाफ आने वाले दो बड़े मैचों में वह अहम भूमिका निभाएँगे।"

